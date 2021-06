Manaty z Florydy wymierają w zastraszającym tempie. Organizacje ekologiczne alarmują

Organizacje ekologiczne alarmują o rekordowo wysokiej liczbie zgonów manatów – podaje CNN. Od początku 2021 r. do końca maja zginęło ich 749. To wynik bliski rezultatowi z 2018 r., kiedy przez 12 miesięcy zginęły wówczas 804 zwierzęta. Powodem wysokiego tempa zgonów manatów u wybrzeży Florydy jest zanieczyszczona przez toksyczne glony woda, która niszczy źródło pożywienia manatów – trawę morską.

To może zagrozić długoterminowej przyszłości gatunku. W 2019 r. status ochrony manatów został zmieniony z gatunku zagrożonego wyginięciem na gatunek narażony na ryzyko wymarcia. Były gubernator Florydy i współzałożyciel Save the Manatee Club (40-letniej organizacji non-profit zajmującej się ochroną manatów) Bob Graham uważa, że decyzję podjęto pochopnie, wbrew głosom sprzeciwu naukowców. Dodaje, że trzeba „przyznać się do błędu”.

USA. Wymieranie manatów u wybrzeży Florydy

Patrick Rose, dyrektor wykonawczy Save the Manatee Club podkreśla, że ssaki „są dosłownie gatunkiem wartowniczym. – Ostrzegają nas przed tym, co może się wydarzyć. Jeśli nic nie zrobimy, póki jeszcze mamy czas, ucierpią na tym nasze własne życia – powiedział. Czynniki, które wpływają na śmierć manatów, przyczyniają się także do zanieczyszczenia wody, z której korzystają miliony ludzi.

Biolog morski Duane De Freese zaznacza, że chodzi o coś więcej, niż tylko środowisko – m.in. o ludzkie zdrowie i jakość życia. De Freese dodaje, że problemy zaczną rosnąć i wpłyną na stan czystej wody, świeżość owoców morza, turystykę czy łowiska. Organizacje przyrodnicze apelują o przeznaczanie większych funduszy na faunę i florę morską.

Czytaj też:

Skandaliczny wybryk. Wyryli napis „Trump” na grzbiecie manata