Książę Harry skłamał w głośnym wywiadzie? Na jaw wychodzą nowe fakty

Książę Harry w głośno komentowanym wywiadzie, którego wraz z żoną udzielił Oprah Winfrey, powiedział, że rodzina królewska odcięła mu finansowe wsparcie w pierwszym kwartale 2020 roku. Ta decyzja miała być pokłosiem tzw. „rozwodu” Harry’ego i Meghan z monarchią. Wnuk królowej Elżbiety II zaznaczył także, że utrzymuje rodzinę, korzystając z oszczędności, które w spadku zapisała mu księżna Diana.

Jak informuje BBC, powołując się na rzecznika Clarence House, książę Karol dłużej wspierał finansowo młodszego syna, a konkretnie do lata 2020 roku, co ma wynikać z raportu wydatków dokonywanych w rezydencji syna królowej Elżbiety II. Z kolei rzecznik księcia Harry’ego i Meghan Markle przekazał, że książę Harry w wywiadzie dla Oprah Winfrey odnosił się do „pierwszego kwartału fiskalnego okresu sprawozdawczego”, czyli okresu od kwietnia do początku lipca.

Harry i Meghan powitali na świecie córeczkę

Na początku czerwca media obiegła informacja o narodzinach drugiego dziecka księcia Harry’ego i Meghan Markle. Dziewczynka otrzymała imię Lilibet Diana. Lilibet to ukłon w stronę królowej Elżbiety II, która jest tak nazywana przez najbliższych, Diana to z kolei imię po zmarłej tragicznie księżnej – matce księcia Harry'ego.

Czytaj też:

Ojciec Meghan Markle apeluje do córki. „Chcę zobaczyć moje wnuki”