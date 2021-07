Ponad 60 dzieci z Polski odciętych od świata po powodzi w Belgii

Polska Agencja Informacyjna opisała na Facebooku, że w wyniku powodzi w belgijskich Ardenach Polonijny Ośrodek Wakacyjny „Millenium” w Comblain-la-Tour jest odcięty od świata. W rozmowie z agencją Barbara Wojda, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, przekazała, że sytuacja jest trudna i niezbędna będzie ewakuacja dzieci i młodzieży z ośrodka.

„Co prawda utrzymywana jest stała łączność z lokalnymi władzami, ale skala kataklizmu jest na tyle duża, że nie sposób określić kiedy dojdzie do akcji ratowniczej. Kolejną kwestią jest rozmiar zniszczeń. Nie tak dawno remontowany ośrodek jest w znacznym stopniu zalany” – czytamy we wpisie opublikowanym o po godz. 12 w czwartek 15 lipca. Do wpisu dołączono też fotografie z zalanego miejsca.

Powódź w Belgii. 65 polskich dzieci odciętych od świata

Barbara Wojda ponownie rozmawiała z mediami w czwartek wieczorem. Jak przekazał na Twitterze dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki, w ośrodku jest 65 polskich dzieci, a jak dotąd pomoc nie dotarła do Comblain-la-Tour.

Wojda (jedna z opiekunek w placówce – red.), cytowana przez reportera, powiedziała: – Mamy co jeść, jutro będziemy ewakuowani. Dzieci są spokojne, wszyscy mieszkamy na piętrach, bo parter jest zalany.

