Harry i Meghan planują chrzest córki. Wiadomo, gdzie się odbędzie

Lilibet Diana – córka księcia Harry'ego i Meghan Markle ma zostać ochrzczona, gdzie jej starszy brat – w Windsorze. Miejsce ceremonii podał „Daily Mail”, powołując się na anonimowe źródła. Temat ten rozgrzewa brytyjską prasę z uwagi na konflikt, który pojawił się w rodzinie królewskiej. Po przeprowadzce wnuka królowej Elżbiety II do USA, rodzina królewska przeżywa trudny okres w swoich relacjach. Oliwy do ognia dolał również wywiad pary, w którym opowiadali o życiu na dworze królewskim. Nie mieli jednak do powiedzenia wielu miłych rzeczy, co wywołało konsternację w Wielkiej Brytanii.

Chrzest w Wielkiej Brytanii

Teraz jednak relacje mogą się poprawić. Para chce bowiem specjalnie przylecieć do Wielkiej Brytanii i w obecności królowej ochrzcić swoją córkę. Ceremonia ma się odbyć w zamku Windsor w kaplicy św. Jerzego. Tu 6 lipca 2019 r. odbył się także chrzest ich synka Archiego.

Przypomnijmy, że córka księcia i księżnej Sussex jest jedenastym prawnukiem królowej i ósmym w kolejce do tronu. Prasa odnotowuje również, że to pierwszy prawnuk królowej urodzony poza granicami Wielkiej Brytanii. Lilibet Diana została nazwana na cześć swojej babci i prababci. Lilibet to ukłon w stronę królowej Elżbiety II, która jest tak nazywana przez najbliższych, Diana to z kolei imię po zmarłej tragicznie księżnej – matce księcia Harry'ego.

