Ponad 800 pożarów we Włoszech. Turyści ewakuowani, co najmniej pięć osób w szpitalu

Jak informuje „The Guardian”, co najmniej 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru, który wybuchł w sosnowym lasku w pobliżu plaży w Pescara we Włoszech. Wśród osób, które trafiły do szpitala, była pięcioletnia dziewczynka i dwie zakonnice. Ewakuowano około 800 osób z domów, kurortów, domu starości i klasztoru sióstr zakonnych.

– Musieliśmy ewakuować kilka domów i kurortów nadmorskich z powodu dymu – powiedział Carlo Masci, burmistrz Pescary cytowany przez „The Guardian”. – Największym problemem jest gorący wiatr. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć szkody – dodał.

Walka z pożarami rozgrywa się także w innych miejscach we Włoszech. W ten weekend zarejestrowano ponad 800 pożarów.

„ W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji: 250 na Sycylii, 130 w Apulii i Kalabrii, 90 w Lacjum i 70 w Kampanii ” – informuje włoska straż pożarna.

Pożary także w Hiszpanii i Grecji

Z groźnymi pożarami zmagają się również inne państwa w basenie Morza Śródziemnego, w tym Hiszpania, Grecja i Turcja.

W sobotę, w pobliżu miejscowości Patras w zachodniej Grecji wybuchł wielki pożar. Pięć wiosek zostało ewakuowanych, a piętnaście osób zostało hospitalizowanych z oparzeniami i problemami z oddychaniem.

W Hiszpanii dziesiątki strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze walczyły z pożarem, który wybuchł w sobotnie popołudnie w pobliżu zbiornika San Juan, około 40 mil na wschód od Madrytu.

Liczba ofiar pożarów w Turcji wzrosła do 8 osób

Z kolei w Turcji wciąż płoną lasy w pobliżu popularnych kurortów wokół miejscowości Antalya i Bodrum. W niedzielę liczbę ofiar wzrosła do ośmiu. W spalonym domu w Manavgat w Antalyi znaleziono ciała turecko-niemieckiej pary. W ostatnich dniach pożary pochłonęły już życie pięciu innych osób w Manavgat i jednej osoby w Marmaris w prowincji Mugla.

Od środy 864 osoby otrzymało pomoc medyczną w szpitalach. Ewakuowanych zostało już ponad 1100 osób, w tym turyści.

Jak informuje Ministerstwo Leśnictwa większość z ponad 100 pożarów, które wybuchły w Turcji w ostatnich dniach, zostało opanowanych, a sześć nadal wymaga opanowania.

