Papież abdykuje? Franciszek komentuje sensacyjne doniesienia

Od kilkunastu dni włoskie media sugerują, że już wkrótce papież Franciszek może podjąć decyzję o abdykacji. Plotki wzmocniły słowa publicysty katolickiego Antonio Socciego, który na łamach dziennika Libero Quotidiano stwierdził, że abdykacja jest więcej niż prawdopodobna zarówno ze względu na wiek Ojca Świętego, jak i jego stan zdrowia (w lipcu Franciszek przeszedł operację jelita, po której musiał spędzić 10 dni w klinice Gemelli). Warto jednak dodać, że dziennikarz od samego początku pontyfikatu jest zagorzałym krytykiem papieża.

Kard. Nycz: Papież Franciszek abdykuje?

W rozmowie z Radiem Zet kardynał Kazimierz Nycz stwierdził ocenił, że pogłoski o abdykacji Franciszka to fakt medialny i nie przywiązywałby do tego dużej wagi. – Co papież zrobi, to jest jego sprawa. Tym bardziej, że jest to taka sytuacja, w której już jego poprzednik, Benedykt XVI, wybrał wiek emerytalny i zrezygnował. Myślę, że papież Franciszek wie, co ma zrobić – stwierdził duchowny.

Papież Franciszek komentuje doniesienia o abdykacji

Sam Ojciec Święty nie chce komentować plotek o swojej rezygnacji. Franciszek powiedział w rozmowie z radiem Cope, że ilekroć papież jest chory, podnosi się wiatr albo huragan konklawe. Dodał jednak, że dwa miesiące po zabiegu wciąż żyje, co zawdzięcza jednej z pielęgniarek.

