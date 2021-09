Ujawniono szokujące dysproporcje. „Afryka pozostawiona sama sobie przez resztę świata”

Szczepienia w Afryce przebiegają o wiele wolniej niż choćby w Europie. Do tej pory preparaty podano 3,5 proc. z 1,5 mld mieszkańców Afryki. To o wiele poniżej oficjalnego celu 60 proc. Dla porównania - według danych na 14 września w Polsce zaszczepionych w pełni jest 44,92 proc. społeczeństwa. Dane przedstawiono podczas wtorkowego briefingu w Genewie.

Podczas wystąpienia w ramach tego spotkania szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił, że Afryka została „pozostawiona sama sobie przez resztę świata, co pozwala na swobodne krążenie koronawirusa” . Przedstawiciele WHO poinformowali, że mają nadzieję na dostarczenie Afryce do lutego 2022 roku ok. 30 proc. potrzebnych jej do tego czasu szczepionek przeciwko koronawirusowi, czyli o połowę mniej, niż mogła liczyć.

Inicjatywa COVAX

Według szefa WHO tak znaczna różnica we wskaźnikach szczepień pomiędzy krajami bogatymi i biednymi jest „rozwiązywalnym problemem” i po raz kolejny zaapelował do koncernów farmaceutycznych o udzielenie priorytetu w zaopatrywaniu w szczepionki wspieranej przez ONZ inicjatywie COVAX, zajmującej się ich dystrybucją w krajach biedniejszych.

Jednak, jak pisze agencja AP, koncerny farmaceutyczne takie jak Pfizer-BioNTech i Moderna nie wykazały żadnych oznak chęci zmiany obecnej taktyki, która polega na apelowaniu do bogatych krajów i ich organów regulacyjnych o zezwolenie na szczepienia przypominające.