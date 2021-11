Nie żyje Glen de Vries. Miesiąc temu był w kosmosie z Blue Origin, zginął w katastrofie lotniczej

W piątek 12 listopada CBS News przekazała szczegółowe informacje na temat katastrofy lotniczej z czwartku. Jak poinformowała stacja, 11 listopada w New Jersey, hrabstwie Sussex, rozbił się mały samolot, na którego pokładzie było dwóch mężczyzn: 49-letni Glen de Vries i 54-letni Thomas P. Fischer, obydwaj zginęli.

De Vries był fanem lotnictwa, miał uprawnienia pilota. 49-latek był biznesmenem, współzałożycielem firmy Medidata Solutions, platformy badań klinicznych na świecie.

Nie żyje Glen de Vries. Miesiąc temu był w kosmosie

O Glenie de Vriesie było niedawno głośno za sprawą akcji Blue Origin. Kosmiczna firma, której właścicielem jest Jeff Bezos, 13 października wysłała na krawędź przestrzeni kosmicznej cztery osoby: 90-letniego aktora Williama Shatnera (wcielał się w rolę Jamesa T. Kirka w serii „Star Trek”), Chrisa Boshuizena (współzałożyciel firmy tworzącej satelity Plantem Labs), wiceszefową Blue Origin ds. operacji misji i lotów Audrey Powers oraz właśnie de Vriesa.

Boshuizen i de Vries zapłacili za to, by znaleźć się na pokładzie statku suborbitalnego nazwanego New Shepard. Cała ekipa spędziła w statku około 10 minut – z czego około trzech w stanie nieważkości.

