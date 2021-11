Samolot nie przyleciał po migrantów, bo UE nie zapłaciła? Jest stanowcza odpowiedź

Rzecznik prasowy MSZ Białorusi Anatolij Głaz powiedział w czwartek, że jego kraj nie otrzymał ani jednego przelewu pieniędzy z UE, na pomoc migrantom – podała kontrolowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki agencja prasowa Biełta. To nawiązanie do doniesień białoruskich władz, według których samolot z Iraku nie przyleciał, bo „Unia Europejska nie zapłaciła pieniędzy”.

Głaz podkreślił, że o sprawie dowiedział się z wiadomości. Dodał, że EU nie realizuje żadnych płatności we wcześniej uzgodnionych obszarach, tylko deklaruje gwarancję współpracy. Według rzecznika prasowego białoruskiej dyplomacji nie ma żadnych przeszkód w lotach repatriacyjnych migrantów, którzy chcą wrócić do domu. Dodał, że cudzoziemcom jest udzielana pomoc w załatwianiu formalności.

Granica polsko-białoruska. UE o powrocie migrantów do swoich krajów

Do słów rzecznika MSZ Białorusi odniosło się przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Białorusi. W cytowanym przez Polską Agencję Prasową komunikacie możemy przeczytać, że „UE nie finansuje lotów repatriacyjnych, a obecne działania są organizowane przez władze Iraku”. Delegatura Unii Europejskiej na Białorusi poparła działania irackich władz.

Agencja Reutera zaznaczyła, że w piątek dwa irackie samoloty przywiozły do kraju setki obywateli z Białorusi. Na pokładzie maszyn, które wylądowały w Erbilu, stolicy autonomicznego Kurdystanu, było około 600 osób, głównie Kurdów. Wielu pasażerów podkreśliło, że z ulgą wróciło do domu. Coraz więcej migrantów zaczyna tracić nadzieję, że uda im się dostać do Unii Europejskiej.

Stanisław Żaryn o powrotnych lotach z Białorusi. „Jedyna szansa na wydostanie się z pułapki”

Do sprawy lotów migrantów odniósł się również rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn udostępnił wideo, na który widać, że lotnisko pękało w szwach. „Ludzie widzą, że droga na Zachód jest zamknięta. Powrót do domu to jedyna szansa na wydostanie się z pułapki białoruskich służb” – podkreślił.

