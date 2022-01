Papież Franciszek ma kłopoty z chodzeniem. Ojciec Święty żartobliwie skomentował swój problem

Papież poinformował w środę na cotygodniowej audiencji generalnej, że nie będzie mógł zejść do wiernych po schodach, aby indywidualnie pozdrowić pielgrzymów tłumie. Franciszek wyjaśnił, że powodem są problemy z prawą nogą, spowodowane zapaleniem więzadła w kolanie – poinformowało Associated Press. Uraz sprawił, że normalne aktywności jak wchodzenie czy schodzenie ze schodów są dla duchownego bolesne.

Ostatecznie Ojciec Święty wybrał dłuższą drogę, aby móc pozdrowić zgromadzonych w watykańskiej Auli Pawła VI. Papież usiadł na tronie u podnóża schodów, gdzie przyprowadzono do niego garstkę gości. Franciszek zapewnił, że to przejściowe dolegliwości. – Lekarze powiedzieli mi, że to dotyka tylko osób starszych, więc nie wiem, dlaczego mnie to spotkało – zażartował 85-latek.

Watykan. Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Papież problemy z chodzeniem miał już we wtorek wieczorem podczas nieszporów ekumenicznych w bazylice św. Pawła za Murami, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ojciec Święty cierpi jednak czasami z powodu rwy kulszowej, która kilka razy dała mu się we znaki, zwłaszcza w prawej nodze i dolnej części pleców.

Franciszek wspominał o bólu nóg także w zeszłym tygodniu podczas innych uroczystości. W pewnym momencie wyjaśnił, że będzie musiał pozostać na miejscu. Argentyńczyk przez lata przepraszał, gdy musiał opuścić liturgię lub usiąść podczas wydarzeń, które wymagały od niego stania. Papież ogólnie pozostaje w dobrej kondycji zdrowotnej, chociaż w lipcu 2021 r. podczas poważnej operacji wycięto mu 33 cm jelita grubego.

