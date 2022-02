Kolejny wybuch na Ukrainie. Tym razem w Ługańsku

Rosyjskie media podają, że eksplozja nastąpiła w rejonie Malaya Vergunka w Ługańsku. Doszło tam prawdopodobnie do wybuchu nitki gazociągu. Jak czytamy, wysokość płomieni ma sięgać 20 metrów.

To już drugi tego dnia poważny wybuch na Ukrainie. Wcześniej doszło do eksplozji samochodu-pułapki w Doniecku. Kilka godzin przed informacją o eksplozji w centrum Doniecka, przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ogłosił ewakuację ludności cywilnej do Rosji. Decyzję tłumaczył zaniepokojeniem o bezpieczeństwo w regionie.

Rosja próbuje stworzyć pretekst do ataku na Ukrainę? Niepokojące informacje

W czwartek 17 lutego sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał konferencję prasową, na której omówił bieżącą sytuację dotyczącą kryzysu na linii Rosja-Ukraina. Przekazał, że mimo zapewnień płynących ze strony Rosji, z których wynika, że wycofuje część swoich wojsk zgromadzonych w okolicach granicy sąsiada, nie można potwierdzić tej informacji.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformował, że zachodzą obawy, że Rosja próbuje „stworzyć pretekst” do przeprowadzenia zbrojnego ataku na Ukrainę. Kilka godzin później na taką samą możliwość rozwoju sytuacji wskazał Antony Blinken. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych wskazał, że „Rosja planuje stworzyć pretekst do ataku” i dodał, że na tę chwilę nie wiadomo, jaką formę mógłby przybrać. Antony Blinken przedstawił kilka ewentualności.

– Może to być sfabrykowany, tak zwany terrorystyczny zamach bombowy w Rosji, zmyślone odkrycie masowego grobu, zainscenizowany atak dronów na ludność cywilną lub fałszywy, a nawet prawdziwy, atak z użyciem broni chemicznej – wymieniał sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych i ostrzegł, że Rosja może te działania nazwać „ludobójstwem”, a co za tym idzie, próbować ukazać siebie w roli ofiary. Antony Blinken podkreślił, jak istotne w obecnej sytuacji jest podążanie drogą dyplomacji i zapowiedział, że zaproponuje ministrowi spraw zagranicznych Rosji spotkanie.

