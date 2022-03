Wojna Rosja – Ukraina. Rosyjscy żołnierze pojmani w Kijowie

Informację podała agencja Ukrinform za służbą prasową Prokuratury Generalnej. Dziesięciu żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zostało zatrzymanych „zgodnie z art. 615 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, pod zarzutem naruszenia integralności terytorialnej i nienaruszalności kraju” – brzmi oświadczenie.

Wojna na Ukrainie. Kijów się broni

Śledczy poinformowali, że wśród zatrzymanych znalazł się dowódca czołgu wydzielonej brygady piechoty zmotoryzowanej Gwardii oraz zwykli żołnierze jednostek wojskowych kraju agresora. „Najechali na Ukrainę w celu zajęcia jej terytoriów i wykonują zbrodnicze rozkazy kierownictwa Federacji Rosyjskiej, aby zabić żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy i cywilów” – dodali prokuratorzy. Wszyscy podejrzani są w areszcie.

Mer Kijowa Witalij Kliczko w środę w południe informował, że Rosjanie ściągają wojsko coraz bliżej miasta – Stolica szykuje się do obrony – powiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku. O znaczącym przybliżaniu się wojsk wroga do stolicy informował też Pentagon. Według źródeł w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych Rosja wprowadziła już do walk na terytorium Ukrainy większość wojsk, które były zgromadzone przy granicy.

Rośnie liczba ofiar cywilnych wojny na Ukrainie

Zdobycie Kijowa jest głównym celem Rosjan. W środę doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Aleksiej Arestowicz mówił, że wysiłki wroga koncentrują się na trzech najgorętszych punktach – stolicy, Charkowie i Chersoniu. We wtorek w Kijowie Rosjanie ostrzelali wieżę telewizyjną, przez co część programów miało problemy z nadawaniem. W wyniku eksplozji zginęło pięć osób, pięć innych zostało rannych.

Ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała w środę, że w sumie w ciągu siedmiu dni wojny za naszą wschodnią granicą zginęło ponad 2000 cywili.

