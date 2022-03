Wojna na Ukrainie. Królowa Elżbieta II okazała wsparcie

Pałac Buckingham opublikował zdjęcie przedstawiające królową i premiera Kanady Justina Trudeau, którzy uścisnęli sobie dłonie. Na drugim planie widać wazon z kwiatami w narodowych barwach Ukrainy. Niebieskie i bardzo delikatne, żółte akcenty występowały też na sukience królowej. Odczytano to jako gest poparcia dla zaatakowanego kraju.

Sytuacja w Ukrainie. Hojny gest monarchini

Brytyjska rodzina królewska z zasady nie angażuje się w polityką krajową i międzynarodową. Elżbieta II nie wypowiadała się publicznie na temat rosyjskiej agresji, ale już wcześniej w bardziej zdecydowany sposób poparła Ukrainę. Ostatnio odwołała przyjęcie dyplomatyczne i przekazała „hojną darowiznę” z prywatnych środków na rzecz Komitetu Kryzysowego ds. Katastrof i Apelu Humanitarnego DEC w sprawie Ukrainy (funduszu na rzecz uchodźców). Kwota nie została ujawniona.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że podczas spotkania z królową poruszony został temat trwającej wojny. Przypomniał też, że poznał królową jako mały chłopiec, w latach 70., gdy odwiedził Pałac Buckingham ze swoim ojcem (ówczesnym premierem Pierre’em Trudeau).

– Mogę zapewnić, że podczas dzisiejszej rozmowy Elżbieta II była tak samo przenikliwa jak zawsze, bardzo zainteresowana tym, co się dzieje, i zadawała mi wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Kanady – powiedział Trudeau na konferencji prasowej po spotkaniu.

Problemy zdrowotne królowej Elżbiety II

20 lutego poinformowano, że Elżbieta II ma COVID-19. Możliwe, że królowa zaraziła się koronawirusem od swojego najstarszego syna. Książę Karol otrzymał pozytywny wynik testu 10 lutego, dwa dni po spotkaniu z matką. Później okazało się, że zaraziła się też jego żona, Camilla.

Pałac Buckingham informował, że Elżbieta przechodzi zakażenie łagodnie (monarchini była szczepiona przeciw COVID-19). Informator „People” twierdził, że powrót do zdrowia utrudniały kontrowersje wokół księcia Andrzeja, jej drugiego syna. W połowie lutego zawarto pozasądowe porozumienie między nim a Virginią Giuffre, która oskarżała go o molestowanie. Był to temat numer jeden w brytyjskiej prasie. „Jedna rzecz przyszła po drugiej. Na pewno odbiło się to na zdrowiu królowej” – powiedziało źródło tygodnika.

