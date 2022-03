Bułgaria wydala 10 rosyjskich dyplomatów. Litwa, Łotwa i Estonia uznała za persony non grata kolejne 10 osób

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bułgarii poinformowało o wydaleniu dziesięciu rosyjskich dyplomatów. Dyplomaci zostali uznani za persona non grata i mają 72 godz. na opuszczenie kraju. Wszystko przez to, że prowadzili działalność niezgodną z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.

Bułgaria wydala rosyjskich dyplomatów

Wiceminister spraw zagranicznych Wasil Georgiew wręczył stosowną notę ambasador Federacji Rosyjskiej Eleonorze Mitrofanowej. Decyzja o wydaleniu dyplomatów była konsultowana z premierem Kiriłem Petkowem.

Mitrofanowa w rozmowie z rosyjską agencją TASS skomentowała, że „traktuje to jako wyjątkowo nieprzyjazny czyn i Rosja zastrzega sobie prawo do odwetu”. W ciągu ostatnich dwóch lat bułgarski rząd wydalił kilku rosyjskich dyplomatów w związku z oskarżeniami o szpiegostwo.

Wojna na Ukrainie. Pracownicy ambasady Rosji uznani za persona non grata

Podobny krok co Bułgaria podjęły również inne państwa. Minister Spraw Zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics uznał za persona non grata trzech pracowników ambasady Rosji. W komunikacie wprost określono, że decyzja została podjęta w związku z inwazją Rosji i w geście solidarności z Ukrainą.

Decyzja o wydaleniu pracowników ambasady została przekazana ambasadorowi Michaiłowi Waninowi. Osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia terytorium kraju, muszą to zrobić do 23 marca do godz. 23.59.

Estonia nakazuje opuszczenie kraju trzem osobom

Trzech członków personelu dyplomatycznego wydaliła też Estonia. Nota w tej sprawie została przekazana rosyjskiemu ambasadorowi przez podsekretarza stanu ds. politycznych Reina Tammsaara. Osoby, uznane za persona non grata, mają 72 godz. na opuszczenie kraju.

Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło, że działalność wydalonych osób naruszała Konwencję Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. Miały „bezpośrednio i aktywnie podważać bezpieczeństwo Estonii oraz szerzyć propagandę usprawiedliwiającą działania militarne Rosji”. Tammsaar zapewnił rosyjskiego ambasadora, że jego kraj popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Wojna Rosja – Ukraina. Litwa zgodna z pozostałymi państwami bałtyckimi

Litwa za persona non grata uznała czterech pracowników rosyjskiej ambasady – czytamy na litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja została przekazana ambasadorowi Rosji Aleksiejowi Isakowowi. Osoby wydalone muszą opuścić Litwę w ciągu pięciu dni. Litwa, podobnie jak Łotwa, decyzję argumentuje agresją Rosji i gestem solidarności wobec Ukrainy.

