Zatrzymano byłą szefową unijnej dyplomacji. Przeszukania w Brukseli i Brugii

Federica Mogherini podejrzewana jest o oszustwa w związku ze szkoleniami młodych dyplomatów, które finansowała UE. Oprócz niej we wtorek zatrzymano jeszcze dwie osoby, w tym wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej Stefano Sannino. O akcji służb poinformowała prowadząca śledztwo Prokuratura Europejska (EPPO).

Federica Mogherini zatrzymana. Duża akcja policji

Belgijska policja oprócz zatrzymań przeprowadziła też naloty na siedzibę unijnej dyplomacji w Brukseli, Kolegium Europejskie w Brugii oraz prywatne mieszkania. Komisja Europejska potwierdziła informacje o działaniach służb i podkreślała, że są one częścią toczącego się śledztwa. W związku z tym faktem sprawy nie komentowano w bardziej szczegółowy sposób.

– Pół godziny temu zostałem poinformowany o tym, co dzieje się w Brugii – mówił dziennikarzom Herman Van Rompuy, były szef Rady Europejskiej, który obecnie pełni funkcję szefa rady administracyjnej Kolegium Europejskiego w Brugii. – Przed przeszukaniem Prokuratura Europejska wnioskowała o uchylenie immunitetu kilku podejrzanych, co zostało uwzględnione – informowali z kolei przedstawiciele EPPO.

Obecnie wiadomo, że śledztwo ma wykazać, czy pracownicy Kolegium Europejskiego byli informowani z wyprzedzeniem o kryteriach wyboru w procedurze przetargowej. – Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji, oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu – twierdzi EPPO.

Mogherini z unijnym rekordem. Konkurowała z Sikorskim

41-letnia Mogherini pełniła funkcję wysokiej przedstawicielki do spraw zagranicznych i obronnych UE w latach 2014 – 2019. Włoszka była najmłodszą w historii osobą na stanowisku. W walce o tę pozycję pokonała Radosława Sikorskiego oraz Kristalinę Georgiejewą z Bułgarii. Kandydatura Mogherini była w tamtym czasie krytykowana m.in. przez zbytnią uległość włoskiej minister spraw zagranicznych wobec Rosji.

