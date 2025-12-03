Przepowiednia Baby Wangi ma spełnić się w ciągu najbliższych dni. Znamy datę

Choć Baba Wanga zmarła w 1996 roku, jej przepowiednie wciąż niosą się szerokim echem po świecie. Mistyczka z Bułgarii stała się ważną postacią dla wielbicieli teorii spiskowych, którzy przypisują jej m.in. przewidzenie zamachów z 11 września oraz pandemii Covid-19.

Baba Wanga i przepowiednia na 2025 rok

W przepowiedni na 2025 rok Baba Wanga miała ogłosić, że ludzkość skontaktuje się z obcymi formami życia. Dodatkowo fakt ten miał być bezpośrednio połączony z dużym wydarzeniem sportowym, takim jak np. losowaniem grup Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 w Waszyngtonie. Ceremonia zaplanowana została na 5 grudnia, dlatego przepowiednię niektórzy łączą właśnie z tą konkretną datą.

Według wizji mistyczki, UFO ma pojawić się w postaci „nowego światła na niebie”. Dojdzie do tego nad miejscem, w którym będzie trwała sportowa uroczystość. Pierwsze spotkanie ludzkości z istotami pozaziemskimi ma przynieść odpowiedzi na najważniejsze pytania, a nie strach. Baba Wanga nigdy jednak nie ujawniła, jakie konkretnie zdarzenie sportowe miała na myśli, dlatego przewidywania dotyczące mundialu to jedynie spekulacje.

Podkreśla się, że Bułgarka nie zostawiła spisanych wizji. Większość z nich pochodzi od jej siostrzenicy Krasimiry Stojanowej, albo osób podążających za Wangą, dokumentujących jej rzekome wizje, oskarżanych często o błędną ich interpretację.

Baba Wanga mówiła o losowaniu grup mundialu 2026?

Losowanie grup mundialu ma być około godzinną ceremonią. Do 12 grup losowo przydzielone zostanie 48 drużyn. Warto zaznaczyć, że 6 z nich nie jest jeszcze znanych, wyłonione zostanie w barażach. Być może jedno z tych miejsc przypadnie Polsce, która na wiosnę będzie miała jeszcze swoją szansę.

Piątkowe losowanie nie jest oczywiście samo w sobie sportowym wydarzeniem, ale ściśle wiąże się z wyczekiwanym przez 4 lata turniejem, oglądanym na całym świecie przez miliardy ludzi. Szacunkowo mundial śledzi od 1,5 do nawet 5 miliardów widzów. Fani przepowiedni Baby Wangi podkreślają, że to jedna z ostatnich szans w tym roku na ziszczenie się jej słów.

Inne spekulacje mówią, że przepowiednia Baby Wangi może odnosić się do deszczu meteorytów, albo spodziewanej eksplozji supernowy T Coronae Borealis Nova, znajdującej się 3 tys, lat świetlnych od Ziemi.

