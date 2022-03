Charkowskie dzieci straciły dzieciństwo, ale nie nadzieję. Ukrywając się w metrze, odśpiewują narodowy hymn. Wzruszające nagranie

Ukraina już 30. dzień walczy z rosyjskim okupantem. Od pierwszego dnia tego konfliktu przed siłami wroga broni się Charków, drugie co do wielkości miasto na Ukrainie. Ponieważ armia Putina stale prowadzi ostrzał domów mieszkalnych, szkół, a nawet szpitali, dziesiątki tysięcy mieszkańców uciekły do metra. To właśnie 30 stacji stało się ich nowym domem.

Charków pod ostrzałem. Dzieci odśpiewały hymn narodowy

W czwartek 24 marca w Charkowie odnotowano 184 ostrzały. Zdaniem przewodniczącego administracji wojskowej obwodu charkowskiego Ołeha Siniegubowa świadczy to o stabilizacji sytuacji w regionie. Siniegubow dodał również, że część pocisków, które spadły na miasto w nocy ze środy na czwartek, została wystrzelona z okrętów na Morzu Czarnym.

W czwartkowy wieczór mer Charkowa Ihor Terechow przekazał najnowsze dane dotyczące zniszczeń w mieście. Z udostępnionych przez niego informacji wynika, że Rosjanie zrównali z ziemią 1143 obiekty, z czego prawie 1000 to budynki mieszkalne.

Czytaj też:

Dramatyczne dane z Mariupola. Pod gruzami teatru może znajdować się kilkaset ciał

Nie sposób więc dziwić się, że wielu mieszkańców spakowało najpotrzebniejsze rzeczy i zamieszkało w piwnicach, schronach lub na stacjach metra. Nagranie z jednej z takich stacji w mediach społecznościowych udostępniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Głównymi bohaterami opublikowanego wideo są ukraińskie dzieci, które odśpiewują hymn Ukrainy. Najmłodszym pomagali dorośli. „Dzieci śpiewają hymn Ukrainy w metrze w Charkowie, ukrywając się przed ostrzałem” – napisało na Twitterze ministerstwo.

twitter

Kilka dni temu internet obiegło nagranie pokazujące dzieci bawiące się na stacji metra w Kijowie. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zamienił się tam w zjeżdżalnię.

Czytaj też:

NATO wypowiada Rosji wojnę na wyniszczenie. „Chcą wykrwawić Putina” Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport