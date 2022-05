Chłopcy i mężczyźni wśród ofiar gwałtów na Ukrainie. Nowe doniesienia

Dziesiątki przypadków przemocy seksualnej w czasie wojny na Ukrainie są już przedmiotem dochodzeń śledczych. O nowych ustaleniach poinformowały na konferencji prasowej w Kijowie wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna oraz przedstawicielka ONZ ds. przemocy seksualnej w konfliktach, Pramila Patten.

– Otrzymałam relacje, jeszcze nie zweryfikowane… o przypadkach przemocy seksualnej wobec mężczyzn i chłopców na Ukrainie – powiedziała podczas wystąpienia Pramila Patten.

Przedstawicielka ONZ dodała, że zgłoszenie gwałtu może być „szczególnie trudne dla mężczyzn, którzy go przeżyli”. – Kobietom i dziewczętom trudno jest zgłosić (gwałt – red.) między innymi z powodu napiętnowania, ale często jest to jeszcze trudniejsze dla mężczyzn i chłopców… musimy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich ofiar do zgłaszania przypadków przemocy seksualnej – zapewniła. Mówiła, że w obliczu wstrząsających informacji z Ukrainy nie mogła zostać w biurze w Nowym Jorku. –(...) nie możemy szczędzić wysiłków, aby zapewnić zerową tolerancję i spójne konsekwencje dla tych przestępstw – tłumaczyła.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie krzywdzą dzieci i osoby starsze

We wtorek prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa powiedziała, że jej biuro zebrało doniesienia o przemocy seksualnej ze strony rosyjskich żołnierzy „wobec mężczyzn i kobiet w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze”. Dowody na zgwałcenie niektórych ukraińskich kobiet przed śmiercią zebrali także biegli sądowi, którzy pracowali przy ekshumacji ciał cywilów w Buczy.

Dodała, że jest to celowa rosyjska strategia. – To oczywiście ma na celu zastraszyć społeczeństwo obywatelskie, zrobić wszystko, aby (zmusić Ukrainę – red.) do kapitulacji – oceniła. Ofiary i ich rodziny mówiły o gwałtach zbiorowych, popełnianych przez rosyjskich żołnierzy na oczach dzieci oraz o napadach z bronią.

Zapewniła, że władze Ukrainy nie ustają w wysiłkach, by zidentyfikować Rosjan, którzy dopuścili się przemocy i zbrodni na cywilach.

– Zakończono pierwszy etap śledztwa w sprawie zbrodni wojennych w Irpinie - dokonano oględzin miejsc zbrodni i przesłuchano 228 świadków. Pracujemy, aby zidentyfikować i postawić przed sądem każdego sprawcę – przekazała prokurator generalna Ukrainy, Iryna Wenediktowa.

Choć walki wokół Kijowa na razie ustały, rosyjscy żołnierze nadal zajmują obszary na południu i wschodzie Ukrainy. W związku z doniesieniami o gwałtach aktywiści starają się jak najszybciej wprowadzić antykoncepcję awaryjną do ukraińskich szpitali.