Rosyjscy generałowie mają dość Putina? Ekspert mówi o przewrocie na Kremlu

Po kolejnych doniesieniach o stratach Rosjan na Ukrainie coraz częściej pojawiały się teorie, że tamtejsze elity będą chciały w jakiś sposób zakończyć konflikt i usunąć z urzędu Władimira Putina. Tym razem dr Robert Thorton z King's College London ocenił w rozmowie z „The Sun”, że rosyjscy generałowie tracą cierpliwość do Putina i są sfrustrowani dużymi stratami, które ponoszą na Ukrainie. Przewidywał, że wkrótce może dojść do przewrotu na Kremlu.

– Rosyjska służba bezpieczeństwa uważa, że Putin musi zostać usunięty, bo „zmiękł w stosunku do Ukrainy” – stwierdził Thorton. Jak dodał, chodzi o wycofanie wojsk spod Kijowa i przerzucenie ich do Donbasu. Według eksperta Putina mógłby usunąć Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli GRU.

Thorton stwierdził, że Putin mógłby dostać ulitmatum: albo rezygnacja z władzy, albo śmierć. – Telewizja podałaby, że prezydent nie czuje się dobrze. Rosjanie usłyszeliby, że „dostał ataku serca z powodu stresu spowodowanego specjalną operacją wojskową”, a potem, że jest już nowy przywódca – wyjaśniał.

Były szef MI6 podał datę możliwego przewrotu w Rosji

Wcześniej były szef MI6 w rozmowie „New York Post” podał nawet datę możliwego przewrotu w Federacji Rosyjskiej i nazwisko następcy Putina. – Teraz zaryzykuję. Myślę, że Putin odejdzie w 2023 roku. Prawdopodobnie trafi do sanatorium, z którego nie wyjdzie już jako przywódca Rosji – mówił.

Podkreślał, że takie rozwiązanie byłoby „elegancką” alternatywą dla puczu. Zaznaczał jednocześnie, że nikt w Moskwie nie zajmował się wcześniej tym zagadnieniem, więc nie ma jeszcze planu na ewentualnego następcę dla Władimira Putina. Dearlove pokusił się jednak o stwierdzenie, że mógłby to być sekretarz rady bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew.

Ostatnio szef ukraińskiego wywiadu wojskowego w wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy” przekazał, że po wybuchu wojny na Ukrainie doszło do nieudanej próby zamachu na życie Władimira Putina. – Była próba dokonania zamachu na Putina – powiedział Kyryło Budanow. Nie ujawnił jednak szczegółów. Budanow stwierdził tylko, że nieudaną próbę mieli przeprowadzić „przedstawiciele Kaukazu”. – To była całkowicie nieudana próba, ale to naprawdę się stało. To było około dwa miesiące temu. Powtarzam, ta próba się nie powiodła. To wydarzenie nie miało rozgłosu, ale miało miejsce – dodał.

