Władimir Putin znalazł się na krawędzi? „Otrzymał zapewnienie”

MTK zajmuje się najpoważniejszymi przewinieniami, które mają wpływ na kwestie międzynarodowe. Wśród nich są między innymi zbrodnie wojenne. Ponad rok temu – w marcu – sąd wydał nakaz aresztowania Putina. Przywódca Rosji został też oskarżony o inwazję na Ukrainę, okupowanie państwa czy „brak wystarczającej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub zezwolili na ich popełnienie”. Zarzucono mu ponadto uprowadzenie dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy.

Jak podaje Bloomberg, na początku następnego tygodnia prezydent Rosji uda się w podróż do Mongolii, na zaproszenie głowy państwa w środkowowschodniej Azji – Uchnaagijna Chürelsücha. To pierwsza taka podróż przywódcy. Wygląda jednak na to, że nie ma się czego obawiać.

„Putin otrzymał zapewnienie”

Mongolia jest członkiem MTK, co oznacza, że musi wykonać nakaz wydany przez międzynarodowy sąd i aresztować Putina. „Prezydent otrzymał zapewnienie przed planowaną wizytą w Mongolii, że nie zostanie zatrzymany” – informują dziennikarze amerykańskiej agencji prasowej. – Nie ma ryzyka aresztowania Putina – mówił konsultant polityczny Siergiej Markow, cytowany przez Bloomberg. Mongolska Narodowa Agencja Informacyjna w piątek udostępniła też słowa rzecznika Kremla – Dmitrija Pieskowa, który stwierdził, że „wszystkie aspekty wizyty zostały dokładnie przygotowane”. – Prowadzimy wspaniały dialog z naszymi przyjaciółmi z Mongolii – zapewnił.

Dlaczego prezydent Federacji Rosyjskiej leci 3 września do Mongolii? Ma to związek z 85. rocznicą upamiętnienia bitew pod Chałchin-Goł, do której doszło w 1939 roku. Stronami konfliktu była Mongolia i Związek Radziecki, a po drugiej stronie – Japonia i Mandżukuo.

Bloomberg przypomina, że Rosja ma też w planach budowę gazociągu Power of Siberia 2, który prowadzić ma przez Mongolię – aż do Chin.

