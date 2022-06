Książę Harry miał wypadek. Incydent uwieczniono na zdjęciu

Na początku czerwca książę Harry wraz z żoną wzięli udział w uroczystościach, które zostały zorganizowane z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety. Małżeństwo było bacznie obserwowane przez media również z tego względu, że para pojawiła się na wydarzeniu organizowanym przez rodzinę królewską po raz pierwszy od dwóch lat. Na spotkanie z królową miały przyjechać też dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle, ale ani Archie, ani Lilibet nie zostały zauważone podczas oficjalnych uroczystości.

Wypadek księcia podczas gry w polo. Książę Harry szybko stanął na nogi

Książę Harry i Meghan wrócili już do Stanów Zjednoczonych, gdzie również są pod stałym ostrzałem fotografów, czyhających na najlepsze ujęcia. Paparazzi śledzili wnuka królowej Elżbiety II podczas minionego weekendu. Książę Harry lubi aktywnie spędzać wolny czas, dlatego też wybrał się do sportowego klubu Santa Barbara Polo and Racquet Club w Kalifornii. W czasie meczu polo doszło do – jak się później okazało – niegroźnego wypadku, który został uchwycony na zdjęciach.

W pewnej chwili książę spadł z konia. Na szczęście 37-latek szybko stanął na nogi, a wokół niego zgromadzili się inni zawodnicy, aby sprawdzić, jak się czuje i czy nie nabawił się poważnego urazu. Jak relacjonuje Daily Mail, wnuk królowej Elżbiety II nie wyglądał na przygnębionego zaistniałą sytuacją, a po pewnym czasie był widziany w dobrym nastroju w otoczeniu przyjaciół.

twitterCzytaj też:

Książę William zaskoczył przechodniów. Dlaczego pokazał się w przebraniu?