Zamach na byłego premiera Japonii. Shinzo Abe nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło podczas wiecu wyborczego przed stacją kolejową Yamato-Saidaiji w mieście Nara w zachodniej Japonii. Shinzo Abe został postrzelony, gdy wygłaszał przemówienie. Początkowo pojawiało się wiele sprzecznych informacji na temat stanu zdrowia polityka i samego przebiegu wydarzeń. BBC podawało, że pierwszy strzał był niecelny a drugi trafił byłego premiera od tyłu. Telewizja TBS donosiła, że pocisk trafił byłego premiera w lewą część klatki piersiowej i szyję.

Z kolei według agencji prasowej Kyodo Shinzo Abe odniósł tak poważne obrażenia, że gdy był transportowany do szpitala, był nieprzytomny. Agencja Reutera ustaliła, że dosłownie chwilę przed tym, jak premier upadł, słychać było dwa strzały z broni palnej. Tuż po godzinie 11 czasu polskiego publiczny nadawca NHK przekazał, że mimo wysiłków lekarzy życia byłego szefa japońskiego rządu nie udało się uratować.

twitter

Zamach na premiera Japonii. Co wiadomo o sprawcy?

Domniemany sprawca zamachu na Shinzo Abe trafił już w ręce policji. Jest to 41-letni mieszkaniec Nary, zidentyfikowany jako Tetsuya Yamagami. Według źródeł rządowych agencji Kyodo jest on byłym żołnierzem Sił Samoobrony Japonii. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do przeprowadzenia ataku na polityka użyto broni domowej roboty.

Shinzo Abe - sylwetka, kim był?

Były lider Partii Liberalno-Demokratycznej Shinzo Abe był najdłużej urzędującym premierem Japonii, sprawującym urząd od 2006 do 2007 i ponownie od 2012 do 2020, zanim zrezygnował z powodów zdrowotnych.

Abe cierpiał na wrzodziejące zapalenie jelita grubego odkąd był nastolatkiem. Ustępując w 2020 r. z urzędu mówił dziennikarzom, że pozostawienie wielu z jego celów niedokończonych jest „bolesne”. Mówił o swojej nieudanej próbie rozwiązania kwestii Japończyków uprowadzonych lata temu przez Koreę Północną, sporze terytorialnym z Rosją i rewizji japońskiej konstytucji wyrzekającej się wojny. Agencja AP zwraca uwagę, że ten ostatni problem był powodem głębokiego podziału na zwolenników i przeciwników Abe.

Shinzo Abe - poglądy

Jego ultranacjonalizm rozzłościł Koreę i Chiny, a dążenie do normalizacji postawy obronnej Japonii rozgniewało wielu Japończyków. Abe nie zdołał osiągnąć swojego upragnionego celu, jakim było formalne przepisanie pacyfistycznej konstytucji opracowanej przez USA z powodu słabego poparcia społecznego - dodaje AP.

Zwolennicy Abe powiedzieli, że jego spuścizną były silniejsze relacje amerykańsko-japońskie, które miały wzmocnić zdolności obronne Japonii. Ale Abe narobił sobie również wrogów, naciskając na sporne kwestie, pomimo silnego sprzeciwu społecznego.