Nigeryjski polityk zamieszany w aferę? Miała „pomagać” mu żona

Nigeryjski polityk i jego żona zostali oskarżeni o to, że sprowadzili do Wielkiej Brytanii młodego mężczyznę, którego chcieli zmusić do oddania nerki dla ich córki. Ike Ekweremadu i jego żona nie przyznają się do winy.

Jak podaje Sky News, nigeryjski polityk i adwokat – 60-letni Ike Ekweremadu oraz jego żona, 55-letnia Nwanneka Ekweremadu, mieli sprowadzić z Nigerii do Wielkiej Brytanii 21-latka. Małżeństwo miało planować, aby młody mężczyzna był ich niewolnikiem, a zarazem dawcą nerki dla ich córki. Okrutny plan nie powiódł się. 21-latek po przejściu testów w szpitalu Royal Free Hospital w Hampstead, w północnym Londynie, miał odmówić poddania się operacji. Mężczyzna rzekomo uciekł ze szpitala i udał się na posterunek policji w Surrey. Małżeństwo chciało mieć niewolnika? To nie koniec zarzutów Pod koniec czerwca małżeństwo Ekweremadu zostało aresztowane na lotnisku Heathrow, po przylocie z Turcji. Jak brzmi oficjalny zarzut? Prokuratura oskarża parę o organizację podróży 21-latka i zmowę przeciwko niemu w celu wyzysku. Ike i Nwanneka Ekweremadu nie przyznają się do winy. Decyzją głównego sędziego Tana Ikrama para pozostaje tymczasowo w areszcie. Rozprawa jest planowana na początek sierpnia. Czytaj też:

Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Kolejny polityk zgłasza swoje aspiracje