Chaos na Sri Lance. Nieudana próba ucieczki prezydenta kraju. Został upokorzony

Prezydent Sri Lanki podjął nieudaną próbę ucieczki z kraju po tym, jak pracownicy lotniska stanęli mu na drodze i zmusili upokorzonego polityka do odwrotu. Gotabaya Rajapaksa miał próbować uciec do Dubaju w poniedziałek wieczorem – poinformował The Guardian. Prezydent Sri Lanki w środę oficjalnie ma ustąpić z urzędu. Wszystko po miesiącach demonstracji, wzywających go do odejścia z zajmowanej funkcji.

Według urzędników personel imigracyjny lotniska odmówił Rajapaksie przejścia do strefy VIP portu, w celu ostemplowania paszportu. Z kolei polityk nie chciał ustawić się w zwykłej kolejne w obawie przed tłumem ludzi. W rezultacie prezydent Sri Lanki wraz z żoną przegapili cztery loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i musieli wrócić do pobliskiej bazy wojskowej.

Sri Lanka. Nieudana próba ucieczki prezydenta kraju

Według nieoficjalnych informacji AFP Rajapaksa ma obecnie rozważać wykorzystanie łodzi patrolowej marynarki wojennej do ucieczki z wyspy. Prezydenta Sri Lanki jako głowę państwa chroni immunitet. Uważa się, że przed ustąpieniem z urzędu Rajapaksa chce opuścić kraj, aby uniknąć możliwości zatrzymania.

Polityk jest oskarżany o korupcję i złe zarządzane gospodarką, co doprowadziło kraj do bankructwa i wywołało najgorszy kryzys finansowy w historii. Prezydentowi Sri Lanki zarzuca się również zbrodnie wojenne oraz zaginięcia i egzekucje pozasądowe w czasie, gdy był ministrem obrony i doprowadził do krwawego zakończenia wojny domowej w 2009 roku, toczonej przeciwko mniejszości tamilskiej. Przez 10 lat zarzuty nie dotarły jednak do sądów.

Rodzina Rajapaksy chce opuścić wyspę

Z kraju do USA próbował również uciec młodszy brat lankijskiego przywódcy Basil, który jest ministrem finansów. W tym wypadku zaprotestowali jednak pasażerowie. Po tych informacjach do sądu trafił wniosek o wydanie zakazu opuszczania wyspy przez rodzinę Rajapaksa, w tym byłego premiera Mahinda, oraz obecnego szefa rządu Ranila Wickremesinghsa.

