Zdewastowano kolejny grób żołnierzy AK. „Zrobiły to białoruskie władze”

W białoruskich Plebaniszkach w obwodzie grodzieńskim zniszczono grób żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegli w potyczce z Niemcami we wrześniu 1943 r.

„Zniszczony kolejny grób Żołnierzy AK. W tym miejscu spoczywa czterech żołnierzy które polegli w potyczce z Niemcami 24.09.1943 r. pod Plebaniszkami: Kazimierz Achramowicz ps. „Jarski”, Mieczysław Misiuta ps. „Nieznany”, Bolesław Misiuro ps. „Świerk”, Anna Zarzycka ps. „Czarna Hanka”" - poinformował wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski na Facebooku.

Portal mostmedia.io przekazał, że za dewastacja odpowiedzialne są białoruskie władze.

Kolejny grób żołnierzy AK zrównany z ziemią

To już kolejna mogiła zniszczona przez białoruskie władze. Na początku lipca doszło do zrównania z ziemią kwater polskich żołnierzy w Mikuliszkach. Białoruskie władze wezwały wtedy do siebie charge d’affaires polskiej ambasady na Białorusi Marcina Wojciechowskego, który złożył kwiaty na zdewastowanym cmentarzu i wydały w tej sprawie kłamliwe oświadczenie, że nic nie wiedzą o grobach żołnierzy w danym miejscu.

Białoruski resort dyplomacji stwierdził wówczas, że w danym miejscu nie ma „zarejestrowanych miejsc pochówku”. Następnie zdewastowano miejsce pamięci w Stryjówce, gdzie udał się konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Raczkowski, który oddał hołd poległym żołnierzom.

