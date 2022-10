Horror w Paryżu. W walizce znaleziono oznaczone cyframi zwłoki 12-latki

Ciało 12-latki znaleziono w walizce porzuconej przy blokach XIX dzielnicy Paryża. Zaginięcie dziewczynki zgłosiła jej matka po tym, jak dziecko nie wróciło do domu ze szkoły. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było w tym przypadku uduszenie. To jednak dopiero początek mrożących krew w żyłach szczegółów tej sprawy, które przedostały się do mediów.

Morderstwo 12-latki w Paryżu. Ciało poćwiartowano?

Jak podają francuscy dziennikarze, ciało 12-latki zamknięte w walizce było skrępowane i poranione. Dziecko miało związane ręce i nadgarstki oraz liczne rany kłute. Część portali twierdzi, że zwłoki zostały poćwiartowane.

Telewizja BFMTF ujawniła dodatkowo, że na ciele nastolatki umieszczono tajemnicze napisy oraz cyfry 1 i 0. Nie podano, w jaki sposób dokonano tego oznaczenia, jednak zdradzono, że zostało to dokonane przy pomocy nieokreślonego „urządzenia” czy „przyrządu”.

Porwanie i zabójstwo 12-latki. Jaki motyw sprawcy?

„Le Figaro” jako jedna z hipotez w tej sprawie podał handel ludzkimi organami. Policja nie zdradza jednak żadnych swoich podejrzeń i bada zarówno okoliczności śmierci dziecka, jak i tajemnicze oznaczenia ciała. Śledczy spory problem mają też z ustaleniem okoliczności porwania.

Policja przekazała, że w piwnicy domu rodzinnego dziecka znaleziono oznaki świadczące o użyciu siły. Kamera monitoringu znajdująca się na zewnątrz budynku zarejestrowała kobietę, która wynosi walizkę, w której później znaleziono zwłoki 12-latki.

Zwłoki dziecka w walizce. Są zatrzymania

Jak dotąd w związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. BFMTV podaje, że wśród nich znajduje się mężczyzna, który odnalazł walizkę i zgłosił to na policję. Podobnie jak w przypadku pozostałych aspektów śledztwa, policja nie zdradziła żadnych szczegółów dotyczących tego oraz pozostałych zatrzymań.

