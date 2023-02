Jewgienij Prigożyn przyznał, że jest bezradny. „Nie jest w stanie rozwiązać tego problemu”

Grupa Wagnera pod koniec ubiegłego tygodnia zwróciła się do Ministerstwa Obrony Rosji z prośbą o dostarczenie amunicji. Podkreślono, że decyzja będzie miała wpływ na przebieg całej wojny i dzięki temu wielu wagnerowców przeżyje. Wsparcie miałoby pozwolić na ograniczenie strat o połowę. Następnie pojawiło się kolejne nagranie. Głos zabrał też sam Jewgienij Prigożyn, który zapewniał, że „puka do każdych drzwi w Moskwie”, aby załatwić amunicję.

Jewgienij Prigożyn o problemach z amunicją. „Całkowicie nierozwiązana sprawa”

W poniedziałek 20 lutego szef Grupy Wagnera został po raz kolejny poproszony o komentarz do sprawy. Jewgienij Prigożyn za pośrednictwem biura prasowego należącego do niego firmy Concord opublikował trwające siedem minut nagranie, w którym bardzo emocjonalnie i z wściekłością komentuje sytuację. Kwestia amunicji pozostaje według niego „całkowicie nierozwiązana, co jest bardzo poważnym problemem”.

Założyciel wagnerowców przekonywał, że „zna magazyny i numery partii, więc wie, co się w nich znajduje, a jest tam amunicja”. Dodał, że produkcja jest w stanie zaopatrzyć siły walczące na froncie, a trudności z zaopatrzeniem wynikają ze świadomych decyzji. – Nie mogę rozwiązać tego problemu, mimo wszystkich moich kontaktów i powiązań – ubolewał Prigożyn. Szef Grupy Wagnera kontynuował, że „nikt nie ma pojęcia, skąd wzięły się limity i procedury ws. pozyskiwania amunicji”.

„Trudne relacje” Jewgienija Prigożyna. „Komu powinienem się pokłonić?”

– Nikt nie wiem, jak podpisać pewne dokumenty. Wszyscy kiwają głowami mówiąc, że mam na górze trudne stosunki i muszę przeprosić, wtedy moi żołnierze dostaną amunicję – mówił Prigożyn. Założyciel wagnerowców przekonywał, że nie ma pojęcia, o kogo chodzi. – Kogo powinienem przeprosić? Komu powinienem się pokłonić. 140 milionów Rosjan. Proszę mi powiedzieć, przed kim powinienem się pokłonić, aby ginęło dwa razy mniej moich ludzi niż dzisiaj – podsumował.

