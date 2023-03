Ramzan Kadyrow śmiertelnie chory? Przywódca Czeczenii ujawnił swój sekret

Od kilku tygodni trwają spekulacje ws. stanu zdrowia Ramzana Kadyrowa. Na początku marca niemiecki Bild zauważył, że przywódca Czeczenii w ostatnich miesiącach znacznie przytył, a na filmach ze swoim udziałem często nie może otworzyć oczu. Pojawiły się teorie, że powodem są problemy z nerkami Kadyrowa.

Kolejne spekulacje pojawiły się po spotkaniu szefa władz Republiki Czeczeńskiej z przywódcą Donieckiej Republiki Ludowej Denisem Puszylinem. Na palcu Kadyrowa pojawiło się urządzenie, które jeszcze bardziej wzmocniło różne teorie. Według doradcy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenki był to znany z pandemii COVID-19 pulsoksymetr, który ma na bieżąco monitorować saturację krwi i tętno badanego, aby ocenić stan układu oddechowego i krążenia.

„Przycisk paniki” Ramzana Kadyrowa? Szef władz Republiki Czeczeńskiej wyjaśnia

W końcu głos w sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany. „Mój elektroniczny licznik modlitw wywołał wiele dyskusji. Nazwano go przyciskiem paniki, urządzeniem medycznym i tajemniczym urządzeniem. Ciągle zgadują i zgadują. Jestem rozbawiony tymi teoriami” – zaczął przywódca Czeczenii.

Kadyrow podkreślił, że urządzenie, które nosi na placu, ujawnił już czeczeński minister ds. polityki narodowej, stosunków zewnętrznych, prasy i informacji Achmed Dudajew. Szef władz Republiki Czeczeńskiej tłumaczył, że elektroniczny licznik jest z nim zawsze, kiedy nie śpi i pozwala mu zobaczyć, ile razy wyrecytował salwaty na cześć proroka Mahometa. „To jest właśnie sekret” – zaznaczył.

Przywódca Czeczenii „rozbawiony” teoriami na swój temat. „Chłopaki, zgłoście się do specjalisty”

„Tych, którzy mają nadzieję, że jestem śmiertelnie chory, przepraszam, że was rozczaruję. Jestem zdrowy i pełen energii. Tak jak wcześniej uprawiam sport, chodzę po górach i zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwoju republiki. Wydaję mi się, że autorzy tych fantastycznych teorii potrzebują lekarza. Coś jest nie tak z waszą psychiką. Chłopaki, zgłoście się do specjalisty, a my dalej będziemy miażdżyc wszelkie zło i rozwijać republikę” – zakończył Kadyrow.

