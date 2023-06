Nowe nagranie z Władimirem Putinem. Jego zachowanie zwraca uwagę

12 czerwca obchodzony jest Dzień Rosji. Z tej okazji Władimir Putin wręczał nagrody dla zasłużonych i przemówił do zgromadzonych.

– Patriotyzm, odpowiedzialność za losy ojczyzny przekazali nam w spadku nasi przodkowie, którzy odnosili wiele zwycięstw. Teraz szczególnie boleśnie uświadamiamy sobie, co oznaczają ich dokonania. To niezmienna solidarność, niezłomna determinacja, by stanąć w obronie ojczyzny – mówił.

Putin pojawił się publicznie. Jeden szczegół zwraca uwagę

Później prezydent Rosji wręczył odznaczenia państwowe i medale Bohaterów Pracy w Dniu Rosji. – Dla nas to dziedzictwo jest święte, jesteśmy wierni jego tradycjom – podkreślił.

Prezydent pogratulował też rodakom Dnia Rosji zaznaczając, że „to święto państwowe oznacza nierozerwalność wielowiekowej historii, wielkość i chwałę ojczyzny, potwierdza jedność narodu, oddanie ojczyźnie„. – Takie przeszywające uczucia trudno wyrazić słowami, ale są one zrozumiałe i bliskie każdemu z nas – przekonywał.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko zwrócił uwagę na dystans, jaki dzieli rosyjskiego prezydenta od zgromadzonych”.Putin przybył, aby wręczyć odznaczenia państwowe w Dniu Rosji. Malutki człowieczek, przerażony swoim ludem (zwróć uwagę na odległość dzielącą go od publiczności), popełniający ogromne zbrodnie„ – napisał.

Czytaj też:

Temu sojusznikowi Putina nie przeszkadzają straty rosyjskiej armii. Zadeklarowano „pełne poparcie”Czytaj też:

Siergiej Szojgu jeszcze tak się nie zachowywał. Nietypowa aktywność ministra