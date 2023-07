Władimir Putin dostał flamaster i zaczął rysować. To nie pierwsza taka sytuacja

Władimir Putin uczestniczył w czwartek 29 czerwca w moskiewskim forum „Silne idee na nowe czasy” organizowanym przez rosyjską Agencję Inicjatyw Strategicznych – poinformował The Telegraph. Przy tablicy multimedialnej poświęconej matematyce, na której były zamieszczone różne równania, prezydentowi Rosji wręczono flamaster.

Wydawało się, że Putin rozwiąże zadanie, ale ten wykorzystał wolne miejsce na narysowanie prostokątnej twarzy z uśmiechniętą buzią, włosami i uszami. Następnie po prośbie dyrektora firmy zamieścił swój podpis.

Zaskakujące zachowanie Władimira Putina w Rosji. Zastąpił go sobowtór?

Pojawiło się wiele interpretacji, co mógł przedstawiać rysunek. Jedni twierdzili, że był to autoportret rosyjskiego przywódcy. Inni widzieli tam SpongeBoba Kanciastoportego ze znanej kreskówki lub ludzika Fido Dido z popularnej reklamy napojów 7Up. Kolejne osoby zaczęły zastanawiać się, czy to prawdziwy Putin, czy może sobowtór prezydenta Rosji.

„Czy wśród moich obserwujących są jacyś profesjonaliści, którzy mogliby to skomentować? Wiem, że psychologowie są w stanie wyciągnąć pewne wnioski z rysunków ludzi. Z przyjemnością opublikuję dobrą analizę” – skomentował z kolei doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Kolejny dziwny rysunek Władimira Putina. Wcześniej był „kot od tyłu”

To nie pierwszy raz, kiedy Putin zdecydował się namalować rysunek. Do podobnej sytuacji doszło w 2013 r. na Uralu, gdzie polityk odwiedził świeżo wyremontowaną szkołę. Uwagę Putina przykuła tablica, na której można było rysować palcem. Uczniowie zastanawiali się, co narysował im rosyjski przywódca. Putin po pytaniu jednego z uczniów odpowiedział, że „to kot, widok od tyłu”.

