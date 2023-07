Lider lewicowej partii skazany za kradzież okularów. Podał się do dymisji

42-letni Bjornar Moxnes przewodził Partii Czerwonych od 2012 roku. Od sześciu lat był też posłem do Stortingu. W czerwcu 2022 roku został przyłapany na kradzieży okularów przeciwsłonecznych ze sklepu na lotnisku, a nagranie z chwili popełnienia przestępstwa trafiło do sieci.

Norweski polityk ukradł okulary

Materiał wideo przedstawia polityka, który w sklepie wolnocłowym na lotnisku Oslo-Gardermoen przymierza okulary przeciwsłoneczne marki Hugo Boss. Następnie kładzie je na swojej torbie, a później przekłada do kieszeni kurtki. Mężczyzna nie zapłacił za okulary i wyszedł ze sklepu. Za ten czyn Moxnes został ukarany grzywną w wysokości 3000 koron.

twitter

Początkowe wyjaśnienia lidera Rodt wskazywały na niewinną pomyłkę. „W pewnym momencie musiałem pomyśleć, że to moje własne okulary lub w ogóle nie pomyślałem i schowałem je do kieszeni” – przekonywał Moxnes. „Kiedy poszliśmy coś zjeść, odkryłem, co mam w kieszeni. Wpadłem w panikę i bałem się, jak to będzie wyglądać, jeśli wrócę do sklepu. Co o mnie pomyślą? Czy mi uwierzą?” – relacjonował. „Nie miałem czasu pomyśleć, co dalej z tym wszystkim zrobić, bo potem przyszedł strażnik i poprosił o okulary. Byłem niesamowicie zawstydzony” – pisał o momencie ujęcia.

facebook

W rozmowie z norweskim dziennikiem „Verdens Gang” mężczyzna przyznał, że oderwał od okularów metkę i schował je do bagażu podręcznego. Po tych słowach media zaczęły spekulować na temat intencji polityka oraz prawdziwości przedstawionej przez niego wersji zdarzeń.

Moxnes tłumaczy się z dymisji

24 lipca Moxnes poinformował o swojej dymisji. We wpisie na Facebooku ponownie odniósł się do kradzieży. „Wiele osób pytało, jak mogłem zrobić coś tak głupiego. Wiele razy zadawałem sobie to pytanie w ostatnich tygodniach. Nie miałem dobrego wyjaśnienia. Jednak jestem absolutnie pewien, że zrobiłem coś złego i muszę zaakceptować konsekwencje” – przyznał. „Ze swojej strony wybieram rezygnację (...) Nie chcę, aby moje błędy rozprzestrzeniły się na najbliższych (...) To ja jestem odpowiedzialny za zabranie okularów przeciwsłonecznych, nikt inny” – oświadczył polityk.

facebook

Moxnes poinformował również, że mimo rezygnacji z funkcji lidera, pozostanie w partii. „Nadal będę się angażować zarówno jako członek Rødt, jak i przedstawiciel parlamentarny w przyszłości” – zapowiedział.

Czytaj też:

Skandal z udziałem ukraińskiego posła. Chodzi o pobyt na MalediwachCzytaj też:

Z kradzieży aut uczynili sobie stałe źródło dochodu. Teraz mogą posiedzieć nawet 15 lat