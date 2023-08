Król Karol usunął ważną pamiątkę ze swojego pałacu. Przypominała mu o Dianie

Król Wielkiej Brytanii nakazał usunięcie obrazu namalowanego przez Andrew Festinga. Dzieło powstało z okazji złotej rocznicy jegi rodziców i przedstawiało wielu członków rodziny królewskiej, w tym oczywiście królową Elżbietę II i księcia Filipa. Były tam jednak także młodsze osoby z rodziny, w tym sam Karol.

Brytyjskie media przypomniały, że obraz powstał zaledwie kilka dni po tragicznej śmierci byłej żony Karola, księżnej Diany. Obecny monarcha miał w tamtym czasie głęboko przeżywać odejście ukochanej, a dzieło Festinga przypominało mu o żałobie z tamtych dni. Monarcha wolał, by dzieło to znalazło się w miejscu, w którym nie przebywa aż tak często.

Księżna Diana zainspirowała syna?

Książę William w czerwcowym wywiadzie poinformował, jaka jest jego życiowa ambicja. Co ciekawe, historia ta łączy się z księżną Dianą. „Lady Di” zabrała swojego starszego syna, gdy ten miał 11 lat, do schroniska dla osób bezdomnych, które znajdowało się w Londynie. Wpadła na taki pomysł, aby uświadomić dziecko, pokazać problemy, z którymi zmagają się ludzie, po prostu zapoznać z inną stroną życia niż ta, którą książę William miał na co dzień w ścianach pałacu.

Wspomniane wydarzenie stało się ważnym momentem dla starszego syna księżnej, który już w swoim dorosłym życiu wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem. W wywiadzie dla „The Sunday Times” książę William zapowiedział, że chce pomóc położyć kres bezdomności w Wielkiej Brytanii i planuje uruchomić „naprawdę duży projekt” jeszcze w tym miesiącu.

Książę William przekazał także, że stoi za nim Royal Foundation, czyli Fundacja Królewska, którą kieruje wraz ze swoją żoną – księżną Kate. Jak dodał, ma nadzieję, że przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na poprawę warunków życia chociaż części potrzebujących. Brytyjskie media donoszą, że książę bierze pod uwagę wybudowanie mieszkań socjalnych. Miałoby do tego dojść na terenie posiadłości, którą swojemu starszemu synowi podarował król Karol III.

