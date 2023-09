Papież Franciszek spotkał się z Sylvestrem Stallonem. „Gotowy? Boksujmy”

Papież Franciszek w piątek 8 września spotkał z Sylvestrem Stallonem na prywatnej audiencji. Amerykańskiemu aktorowi towarzyszyli: brat Frank Stallone, który również jest aktorem oraz muzykiem, trzecia żona Jennifer Flavin, a także trzy córki z tego małżeństwa Sophie, Sistine Rose oraz Scarlet Rose. Watykan opublikował zdjęcia ze spotkania, ale nie podał żadnych szczegółów.

Zaskakujące spotkanie papieża Franciszka z Sylvestrem Stallonem. „Dorastaliśmy na twoich filmach”

Na załączonym przez Vatican News nagraniu wydać krótką konwersację pomiędzy Ojcem Świętym i Stallonem. Amerykański aktor podziękował duchownemu za to, że ten znalazł trochę czasu w swoim napiętym grafiku. – Bardzo to doceniamy – powiedział Stallone. – Jestem zaszczycony. Dorastaliśmy na twoich filmach – odparł papież Franciszek.

W odpowiedzi odtwórca Rocky’ego i Rambo uśmiechnął się, zacisnął pięści, a następnie poruszał się trochę na boki mówiąc: „Gotowy? Boksujmy”. Ojciec Święty zareagował na to uśmiechem i zaciśniętą lewą pięścią i wykonał kilka uderzeń. 86-letnia głowa Kościoła katolickiego prawdą ręką podpierała się bowiem o lasce. 77-letni aktor skwitował to oklaskami. Następnie widać, jak wszyscy zapozowali do pamiątkowej fotografii.

Sylvester Stallone wraz z bratem odebrali honorowe obywatelstwo włoskiego miasta

Stallone razem ze swoją rodziną przebywa z wizytą we Włoszech. Pojawił się w znajdującej się koło Bari miejscowości Gioia del Colle, skąd pochodzi jego rodzina. Ojciec braci urodził się tam, zanim wyemigrował do USA jako nastolatek na początku lat 30. Stallone razem z bratem odebrał honorowe obywatelstwo. Amerykański aktor odwiedził również dom dziadka ze strony ojca i przywitał się z mieszkańcami. Pokazał również klucz, do sklepu swojego dziadka, który był fryzjerem.

