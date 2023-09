Premier Morawiecki w światowym rankingu przywódców. Wyprzedził m.in. Macrona i Scholza

Z badań przeprowadzonych przez Morning Consult pomiędzy 30 sierpnia a 5 września wynika, że największym poparciem wśród światowych liderów cieszył się premier Indii Narendra Modi. Wskaźnik poparcia wyniósł w jego przypadku 76 proc. Z jego działaniami nie zgadza się natomiast 19 proc. respodentów. Drugie miejsce zajął w tym badaniu Andrés Manuel López Obrador. Prezydenta Meksyku popiera 60 proc. respondentów, a nie zgdza się z nim 35 proc.

Podium w badaniu Morning Consult zamyka premier Australii Anthony Albanese. Jego działania podobają się 53 proc. badanych., przy nieprzychylności 36 proc. ankietowanych. Kolejne miejsce zajął prezydent Szwajcarii Alain Berset (52 proc. poparcia), prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva (50 proc. poparcia), premier Włoch Giorgia Meloni (46 proc. poparcia), premier Hiszpanii Pedro Sánchez (44 proc. poparcia), prezydent USA Joe Biden (40 proc.), premier Kanady Justin Trudeau (39 proc.), premier Irlandii Leo Varadkar (38 proc. poparcia), premier Belgii Alexander De Croo (35 proc. poparcia) i premier Szwecji Ulf Kristersson (34 proc. poparcia).

Ranking poparcia światowych przywódców. Jak wypadła Polska?

13. miejsce w tym rankingu zajął premier Polski. Mateusz Morawicki – wedle badania Morning Consult – cieszy się poparciem równym 34 proc. Z ankiety wynika, że decyzji szefa polskiego rządu nie popiera 58 proc. respondentów.

Poniżej znalazł się kanclerz Austrii Karl Nehammer (31 proc. poparcia), premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak (29 proc. poparcia), prezydnt Francji Emmanuel Macron (26 proc. poparcia), kanclerz Niemiec Olaf Scholz (26 proc. poparcia), premier Holandii Mark Rutte (25 proc. poparcia), premier Nowergii Jonas Gahr Støre (25 proc.), premier Japonii Fumio Kishida (25 proc.), prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol (21 proc. poparcia). Ranking zamyka Petr Fiala. Premier Republiki Czeskiej cieszy się 20-procentowym poparciem, przy nieprzychylności 74 proc.

Morning Consult to firma wywiadu gospodarczego dostarczająca narzędzia badawcze. Platforma codziennie przeprowadza ankiety wśród dziesiątek tysięcy ludzi dotyczące danego wskaźnika. Dane dotyczące światowych lidera opierają się na siedmiodniowej średniej kroczącej wszystkich dorosłych w danym kraju, z marginesem błędu do +/- 4 punktów procentowych. W Stanach Zjednoczonych średnia wielkość próby wynosi około 45 tys. osób. W pozostałych krajach wielkość próby waha się od 500 do 5 tys. osób.

