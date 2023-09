Księżna Kate miała drobny wypadek. Zraniła się podczas zabawy z dziećmi

We wtorek, 12 września Kate Middleton udała się z wizytą do więzienia His Majesty's Prison High Down pod Londynem. Księżna jest patronką organizacji The Forward Trust, skupiającej się na pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Spotkanie w Surrey było zapowiedzią działań związanych z Tygodniem Świadomości Uzależnień w Wielkiej Brytanii.

Księżna Kate z urazem dłoni

Podczas wydarzenia księżna Walii wygłosiła emocjonującą przemowę na temat więźniów, którzy wychodzą z nałogu i powracają do zdrowia. W trakcie wystąpienia obecni na miejscu fotografowie zwrócili uwagę na dłoń Kate. Na zdjęciach uwiecznili opatrunek, którym owinięto dwa palce u prawej ręki kobiety.

Obecna na miejscu dziennikarka „Daily Mail” poinformowała, że uraz Kate powstał podczas zabawy na trampolinie z dziećmi: księciem Georgem, księżniczką Charlotte i księciem Louisem. „Rzecznik Pałacu Kensington powiedział, że to »drobna kontuzja, nic poważnego«” – napisała w serwisie X Rebecca English.Uczestnicy spotkania przekazali, że księżna nie wydawała się obolała, a nawet żartowała ze swojej kontuzji w rozmowie z rodzicami jednego z osadzonych.

Księżna Walii kocha sport

Kilka dni przed wizytą w więzieniu księżna wystąpiła w podcaście byłego reprezentanta rugby Mike'a Tindalla, gdzie opowiedziała o swoim zamiłowaniu do sportu i aktywnego spędzania czasu. – Od najmłodszych lat ćwiczyłam i korzystałam z możliwości mojego ciała – niezależnie od tego, czy chodzi o chodzenie, wspinanie się po górach w Szkocji, czy pływanie – powiedziała w programie The Good, The Bad, And The Rugby.

Mike Tindall – mąż najstarszej wnuczki Elżbiety II – przyznał, że Kate uwielbia rywalizację. Chociaż księżna żartobliwie mu zaprzeczyła, to później wyznała, że zarówno ona, jak i książę William lubią ze sobą konkurować do tego stopnia, że często próbują „przechytrzyć się psychicznie”.

