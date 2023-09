Czego zabrakło w orędziu Ursuli von der Leyen? „To sygnał budzący niepokój”

O niezwykłym i cudownym znaczeniu odpoczynku wiadomo od czasów Archimedesa, gdy ten grecki naukowiec relaksując się w wannie odkrył prawo wyporu płynów (i krzyknął głośno „Eureka!”). Greckim szlakiem ruszyła Ursula von der Leyen. W sierpniu spędzała tam wakacje zbierając siły przed zaplanowanym na początku września orędziem o stanie Unii. W jej przypadku efekt wyszedł odwrotny od zamierzonego.

Okazji, by zakrzyknąć „Eureka!” nie miała, pojawiło się za to sporo możliwości doskonalenia się z kryzysowego PR, po tym, jak media ujawniły, że w Grecji przebywała na zaproszenie (i koszt) tamtejszego premiera, co natychmiast wywołało falę komentarzy o konflikcie interesów. Lepiej by wypoczęła, gdyby z rodzinnego Hanoweru udała się do oddalonego o 240 km Langeeog – kurort słynie z tego, że nie mogą tam jeździć samochody, tamtejsze plaże są przepiękne, a pogoda nad Bałtykiem w sierpniu była świetna.

Stawianie tezy, że zła jakość wypoczynku miała wpływ na wydźwięk orędzia von der Leyen byłaby oczywiście nadinterpretacją, ale faktem jest, że jej wystąpienie miało bardzo asekurancki wydźwięk.