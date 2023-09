Skandal z udziałem Zełenskiego. „Rozumiemy, że wkrótce zostaną wystosowane przeprosiny”

Wołodymyr Zełenski w czwartek i piątek pojawił się z niezapowiedzianą wizytą w Kanadzie. Prezydent Ukrainy spotkał się z członkami kanadyjskiego rządu oraz przemawiał w tamtejszym parlamencie. Podczas wizyty w Izbie Gmin marszałek Anthony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę. Celem było zademonstrowanie solidarności z Ukrainą, która odpiera niesprowokowaną i nielegalną inwazję Rosji.

98-latek to ukraiński imigrant, który wyemigrował do Kanady. Został przedstawiony jako bohater walczący z Rosją w czasie II wojny światowej w I Dywizji Ukraińskiej. Hunka dostał podziękowania za całą służbę. 98-latek otrzymał owację na stojąco od członków obecnego parlamentu i senatorów. Okazało się, że Hunka służył w 14. dywizji Waffen SS. To nazistowska jednostka, której członkowie przysięgali wierność Adolfowi Hitlerowi.

Oburzenie po wizycie ukraińskiego przywódcy. B’nai B’rith zabiera głos

Sprawę potępiła B’nai B’rith – najstarsza nieprzerwanie działająca żydowska organizacja na świecie. Wyjaśniono, że przywódca Trzeciej Rzeszy był „nemezis Kanady i wolnego świata oraz militarnym przeciwnikiem podczas II wojny światowej”. „Ukraińscy ultra nacjonalistyczni ideolodzy, którzy zgłosili się na ochotnika do utworzenia dywizji SS Galizien w 1943 r., marzyli o etnicznie jednorodnym państwie ukraińskim i popierali ideę czystek etnicznych” – zaznaczono.

B’nai B’rith kontynuowało, że „14. dywizja Waffen SS dokonała licznych okrucieństw na ludności cywilnej w Ukrainie i walczyła u boku regularnych niemieckich, nazistowskich sił zbrojnych w bitwie pod Brodami”. Przypomniano, że „Schutzstaffel zostało uznane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację przestępczą”. „Członkowie tej jednostki przysięgali wierność Hitlerowi i wypaczonej ideologii rasowej nazistów” – dodano.

Kontrowersje po zachowaniu prezydenta Ukrainy. „Nie możemy pozwolić na wybielanie historii”

Głos zabrał również dyrektor generalny kanadyjskiego B’nai B’rith. „Nie możemy pozwolić na wybielanie historii. To oburzające, że parlament uhonorował w ten sposób weterana zbrodniczej nazistowskiej jednostki. Kanadyjscy żołnierze walczyli i ginęli, aby uwolnić świat od zła nazistowskiej brutalności” – zaczął Michael Mostyn.

„Rozumiejmy, że nasz wkrótce przeprosi Kanadyjczyków za ten skandal. Nie można zaakceptować przeprosin, które nie zawierają również szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób mogło to mieć miejsce w sercu naszej demokracji. Haniebne” – podkreślił dyrektor generalny kanadyjskiego B’nai B’rith.

Zełenski oddał cześć naziście w parlamencie Kanady. Marszałek żałuje swojej decyzji i przeprasza

Do sprawy w oświadczeniu odniósł się Rota. Tłumaczył, że „rozpoznał osobę na galerii, ale potem dowiedział się informacji, które sprawiają, że żałuje swojej decyzji”. Marszałek wyjaśniał, że jego koledzy z parlamentu oraz ukraińska delegacja nie wiedział wcześniej o jego zamiarze ani uwagach, która wygłosił.

„To była moja własna inicjatywa, a osoba, o której mowa, pochodziła z mojego okręgu i została mi przedstawiona. Chciałby szczególnie przeprosić społeczności żydowskie w Kanadzie i na całym świecie. Przyjmuje pełną odpowiedzialność za moje działania” – napisał Rota w komunikacie.

Czytaj też:

Niezapowiedziana wizyta Zełenskiego w Polsce. „Dziękuję za wsparcie”Czytaj też:

Zełenski był w Polsce, ale nie spotkał się z polskimi władzami. „Jest wyraźny sygnał”