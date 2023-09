Władimir Putin nie krył zachwytów nad Rosją. „Ma wszystko, by rosnąć w siłę”

Władimir Putin wyraził swoją pewność co do tego, że jego kraj jest w stanie rozwiązać wszystkie swoje obecne problemy. Jego przemyślenia na ten temat opublikowała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. – Jest wiele znaków zapytania, ale chciałbym podkreślić jedno – mamy pełną zdolność do dostarczenia rozwiązań. Niezależnie od tego, jak dziwne może się to wydawać zewnętrznym obserwatorom; tym, którzy spodziewali się, że wszystko tutaj się zawali – mówił na spotkaniu z liderami regionów.

Putin: Gospodarka nabiera rozpędu

– Wręcz przeciwnie, gospodarka nabiera rozpędu. Przemysł pracuje tak efektywnie, jak dawno nie pracował. Rolnictwo ustanawia nowe rekordy, a budownictwo rozwija się w tempie, którego nie widziano od czasów sowieckich – wyliczał. – Mamy wszystko, by efektywnie podążać wybraną ścieżką i wzmacniać kraj – zapewniał.

Putin nalegał, by wybrani we wrześniu liderzy regionów zwrócili uwagę na zaufanie, którym ich obdarzono. – W rzeczy samej, zarówno frekwencja, jak i poziom wsparcia pokazywały, że ludzie nam wszystkim ufają, a wam w szczególności. Zawierzają nam swoje życie i swoje przeznaczenie w dużym stopniu – dodawał polityk.

Putin: Rozwój kraju zależny od regionów

Wśród problemów, które nadal potrzebują rozwiązania, Putin wymienił oczyszczanie slumsów, stawianie żłobków oraz braki w personelu medycznym. – Problemów jest wiele: ludzie mieszkają w katastrofalnych warunkach, podczas gdy powinni mieć możliwość przynajmniej wydostania się ze slumsów. Tam nie ma wystarczająco dużo placówek do opieki nad dziećmi. Tam trzeba pracować na trzy zmiany, by posłać dziecko do szkoły, nie ma wystarczającej liczby karetek, a prawa pracowników nie zostały jeszcze zapewnione – dodawał.

Putin wyraził przekonanie, że rozwój kraju będzie w dużej mierze zależał od efektywności lokalnych władz. Życzył wszystkim przywódcom sukcesów w ich pracy.

