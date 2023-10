Kontrole graniczne przeciwko nielegalnym migrantom. Kolejny kraj dołącza do Polski

Austria przywróciła kontrole graniczne ze Słowacją. Wcześniej Wiedeń wprowadził kontrole na swoich granicach z Węgrami i Słowenią. To kolejny kraj Europy Środkowej, który zdecydował się na taki ruch z powodu wzrostu nielegalnej migracji. Wyrywkowe kontrole na swoich granicach rozpoczęły też Niemcy i Francja. Tymczasowe kontrole wprowadziły również Polska i Czechy. Od północy do „skoordynowanej akcji” dołączyła Austria – poinformował Financial Times.

Austriacki minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner zaznaczył, że na razie kontrole będą obowiązywać przez dziesięć dni. – Robimy to, ponieważ wiemy z wcześniejszych doświadczeń, że po wprowadzeniu takich kontroli w innych miejscach przemytnicy reagują bardzo szybko i zmieniają trasy – wyjaśnił szef austriackiego MSW. Karner dodał, że jego kraj nie może sobie pozwolić na to, aby stać się słabym punktem wjazdu.

Nielegalna migracja problemem w Europie

Rządząca konserwatywna Austriacka Partia Ludowa jest orędownikiem twardego stanowiska ws. migracji, nie tylko ze względu na wybory, które odbędą się w październiku 2024 r. Na razie w sondażach wyprzedza ją jej główny rywal – skrajnie prawicowa Austriacka Partia Wolności – która utrzymuje swoje poparcie głównie dzięki silnemu stanowisku antyimigracyjnemu.

Austria w grudniu 2022 r. zawetowała przystąpienie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen z powodu rosnących obaw związanych z imigracją. Bukareszt odpowiedział we wrześniu b.r. groźbą pozwania Wiednia o odszkodowanie. Austriaccy dyplomacji stwierdzili, że ich kraj znajduje się na „pierwsze linii frontu” nielegalnej migracji. W ubiegłym roku Austria odnotowała największą w Unii Europejskiej liczbę wniosków o azyl w przeliczeniu na mieszkańca.

Czytaj też:

Kontrole na granicy ze Słowacją. Opinia Polaków jest jednoznacznaCzytaj też:

Wznawiamy kontrole na granicy ze Słowacją. Wraca aktywność na „szlaku bałkańskim”