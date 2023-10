Polska drugim najmniej rasistowskim krajem w UE. Nasz sąsiad na drugim końcu rankingu

Przeprowadzone w 13 krajach Unii Europejskiej badania miały wykazać, jak bardzo dyskryminowane czują się tam osoby o określonym kolorze skóry. Spośród 6750 czarnoskórych ankietowanych, aż 45 proc. oświadczyło, że padło ofiarą dyskryminacji. To duży wzrost w porównaniu z poprzednim podobnym badaniem z 2018 roku, kiedy o podobnych doświadczeniach mówiło 39 proc. uczestników.

„Szokujący” wzrost rasizmu w Unii

Dyrektor FRA Michael O'Flaherty komentując badania oceniał, że wzrost rasizmu jest „szokujący”. Zwrócił się przy tym do państw członkowskich Wspólnoty z apelem, by zagwarantowały „osobom pochodzenia afrykańskiego możliwość korzystania ze swoich praw – bez rasizmu i dyskryminacji”.

Badania prowadzono w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Jak się okazało, najgorsze doświadczenia ankietowani mieli w Niemczech i Austrii. W tym pierwszym kraju odsetek dyskryminowanych osiągnął 65 proc., w drugim aż 67 proc.

Polska jednym z najmniej rasistowskich krajów UE

Polska uplasowała się na drugim biegunie rankingu. Tylko 19 proc. badanych przyznało, że spotkało się z dyskryminacją w naszym kraju. Lepiej wypadła tylko Portugalia, gdzie wynik ten wyniósł 17 proc.

„Powiedzmy to jeszcze raz: dla rasizmu nie ma miejsca w Europie. Konfrontacja z prawdziwą skalą rasizmu jest zarówno szokująca, jak i wstydliwa. Odkrycia te powinny być sygnałem do działania w sprawie równości i włączenia ludzi pochodzenia afrykańskiego” – komentował O'Flaherty w przedmowie do raportu agencji.

Dyskryminacja na tle rasistowskim w UE. Wyniki badania:

Austria – 67

Niemcy – 65

Finlandia – 57

Dania – 47

Luksemburg – 44

Belgia – 44

Irlandia – 44

Włochy – 33

Francja – 29

Hiszpania – 24

Szwecja – 21

Polska – 19

Portugalia – 17

