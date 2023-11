Astronomiczne wydatki Berlina na migrantów. Nawet miliard euro rocznie

– W zeszłym tygodniu przybywało codziennie 200 migrantów, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednich tygodniach – przekazała Cansel Kiziltepe, berlińska senator ds. społecznych. W ciągu tygodnia o azyl ubiegało się ponad tysiąc osób.

Migranci są rozlokowywani na zamkniętych lotniskach

Burmistrz Berlina Kai Wegner zadeklarował we wrześniu, że „każdy kto przyjedzie do tego miasta, powinien mieć dach nad głową” – przypomina „Bild”. Jak jednak zauważa dziennik, nie jest to możliwe, kiedy dziennie przyjeżdża 200 osób.

Miasto próbuje rozlokować migrantów w dwóch dawnych lotniskach – Tempelhof i Tagel. To pierwsze już od dłuższego czasu zamieszkiwane jest przez 800 uchodźców z Ukrainy, a dwa z jego hangarów przez 850 innych osób ubiegających się o azyl pod koniec 2022 roku. Kolejne dwa zostają oddane do użytku.

Oddano 150 kontenerów dla migrantów

W pierwszym z nich w piątek zamieszkało 600 mężczyzn – głównie z Syrii, Iraku, Afganistanu, Mołdawii i Turcji. Ustawionych w nim zostało 150 kontenerów mieszkalnych. Mają one 12 metrów kwadratowych i przeznaczone są dla czterech osób – dwa piętrowe łóżka, cztery szafki, mały stolik z dwoma krzesłami. Okna są „oszronione”, aby zapewnić odrobinę prywatności. Sanitariaty znajdują się na zewnątrz.

Łącznie na lotnisku Tempelhof planowanych jest 5,5 tys. miejsc. Na drugim lotniku – Tegel – aktualnie dostępnych jest 4,6 tys. łóżek, a planowanych jest łącznie 7,6 tys. Koszt utrzymania tego punktu wynosi 40 mln. euro miesięcznie.

Berlin szuka rozwiązania problemu

Jak wylicza berlińska gazeta B.Z., za tę kwotę możliwe byłoby wybudowanie modułowych, prefabrykowanych pomieszczeń noclegowych. Aktualnie ratusz ma się przygotowywać do wybierania, przy udziale przedstawicieli dzielnic, działek pod potencjalne budowy.

Ponadto migranci, dla których nie wystarcza miejsca w punktach, rozlokowywani są po hostelach i motelach. Tak przydzielonych jest minimum 1,5 tys. osób. Berlin szacuje koszt utrzymania uchodźców w mieście na miliard euro rocznie.

