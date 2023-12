Petro Poroszenko to nie tlyko były prezydent, ale też aktywny wciąż ukraiński polityk. Lider partii Europejska Solidarność został oskarżony przez ukraińskie służby o bardzo poważne sprawy. Z komunikatu SBU wynika, że miał uczestniczyć w „specjalnej prowokacji na arenie międzynarodowej, skierowanej przeciwko Ukrainie”.

Poroszence odmówiono wyjazdu z kraju

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wyjaśniała, że głównym celem Rosjan w tym przypadku było zmniejszenie wsparcia ze strony zagranicznych partnerów dla walczącego kraju oraz próba rozbicia społeczeństwa ukraińskiego od wewnątrz. Na podstawie tych podejrzeń Poroszence odmówiono możliwości wyjazdu za granicę.

Wywiad stwierdził, że rosyjskie służby we współpracy z propagandowymi mediami były już przygotowane do stworzenia materiałów, ukazujących rzekomy brak jedności władz w Kijowie oraz próbę stworzenia sojuszów politycznych, które zmierzałyby do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Kremlem.

Plany te zakładały angażowanie ukraińskich polityków w propagandę medialną podczas ich wizyt w krajach trzecich. „Według otrzymanych danych kontrwywiadu, informację o planowanym spotkaniu szefa partii Europejska Solidarność P. Poroszenki z premierem Viktorem Orbanem, który systematycznie wyraża antyukraińskie stanowisko, jest”przyjacielem Putina„ i wzywa do zniesienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, można rozpatrywać w tym kontekście” – czytamy w komunikacie SBU.

Węgry reagują na komunikat SBU

Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs wydał krótkie oświadczenie w sprawie doniesień SBU. „Węgry nie chcą odgrywać żadnej roli w wewnętrznych walkach politycznych prezydenta Zełenskiego. Doniesienia takie jak to i polityczne czystki są kolejnym dowodem na to, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na członkostwo w Unii Europejskiej” – pisał.

Sam Poroszenko tłumaczył w mediach, że chciał wyjechać z Ukrainy w celu spotkania z przewoźnikami, którzy z powodu blokady granicy polsko-ukraińskiej tkwią w gigantycznych korkach. Następnie miał planować wizytę w USA i spotkanie z nowym spikerem Izby Reprezentantów, Mikem Johnsonem.

