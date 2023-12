Sąd wykluczył Donalda Trumpa ze startu w wyborach

Orzeczenie Sądu Najwyższego stanu Kolorado z pewnością można nazwać historycznym. Sędziowie uznali, że Donald Trump nie może być ponownie prezydentem a jego nazwisko nie może się pojawić na kartach wyborczych w tym stanie. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że Republikanin brał udział w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Chodzi o słynny szturm na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.

„Donald Trump jest zdyskwalifikowany ze sprawowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych ze względu na przepisy czternastej poprawki do konstytucji USA” – wyjaśniono. Paragraf trzeci wspomnianej poprawki mówi o tym, że „urzędów nie może sprawować osoba, która złożyła przysięgę na konstytucji USA, a następnie wzięła udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielała jej wrogom pomocy lub poparcia”.

Sztab Donalda Trumpa złożył odwołanie

„Szturm zwolenników Donalda Trumpa stanowił powstanie, zaś działania polityka, w tym jego podżegające tłum przemówienie, stanowiły o jego udziale w nim. Ówczesny prezydent zachęcał swoich sympatyków do pójścia do Kapitolu i pokazania siły. Mówił że jeśli nie będą walczyć jak diabli, nie będą mieli już kraju” – podkreślili sędziowie z Kolorado.

Sztab Donalda Trumpa zapowiedział złożenie odwołania do Sądu Najwyższego USA. Sędziowie z Kolorado wstrzymali wejście w życie wyroku do 4 stycznia – dnia przed końcem rejestracji kandydatów na republikańskie prawybory – by dać szansę Sądowi Najwyższemu USA na wypowiedzenie się w sprawie.

Czytaj też:

Politycy PiS spędzili noc w siedzibie TVP. Protest „w obronie wolnych mediów”Czytaj też:

Andrzej Duda z nowym listem do Szymona Hołowni. „Teza jest nieprawdziwa”