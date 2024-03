Król Karol III przerywa milczenie. Pałac Buckingham wydał komunikat ws. księżnej Kate

Pałac Buckingham wydał komunikat, w którym zapewniono, że król „przez ostatnie tygodnie pozostawał w bliskim kontakcie ze swoją ukochaną synową”. Wiadomość pojawiła się po tym, jak księżna Walii zdecydowała się przerwać milczenie na temat stanu swojego zdrowia. Kate ogłosiła, że zdiagnozowano u niej raka, a sama znajduje się na wczesnym etapie chemioterapii.

Wkrótce po tym, brytyjski monarcha przyznał, że jest dumny z odwagi Kate Middleton i tego, w jaki sposób zakomunikowała światu o swojej chorobie. Pojawiło się też zapewnienie, że para królewska „nadal będzie oferować wsparcie całej rodzinie w tym trudnym czasie”.

Księżna Kate rozpoczęła chemioterapię. Nie weźmie udziału w wielkanocnej uroczystości

Oświadczenie księżnej ucięło wszelkie spekulacje na temat działań rodziny królewskiej w obliczu problemów zdrowotnych jej członków. Narastały one odkąd w styczniu zarówno król Karol jak i Kate trafili do szpitala. Szybko mocno spekulacyjne nagłówki brytyjskich mediów przerodziły się w serię plotek, które podsycał zdjęcia i nagrania. Komentatorzy zwracali uwagę, że zespół prasowy rodziny królewskiej ledwo odzyskał kontrolę nad fałszywą narracją.

– To było niezwykle trudne kilka miesięcy dla całej naszej rodziny, ale miałam fantastyczny zespół medyczny, który wspaniale się mną opiekował, za co jestem bardzo wdzięczna – przyznała Kate w piątkowym oświadczeniu. Jak dodała, kiedy trafiła do szpitala, nic nie wskazywało na to, że ma nowotwór, ale dalsze „testy potwierdziły obecność raka”.

Wiadomo już, że książę i księżna Walii wraz z trójką dzieci opuszczą w przyszłym tygodniu doroczne wielkanocne nabożeństwo królewskie w Windsorze ze względu na diagnozę. Rzecznik Pałacu Kensington zapewnił, że księżna jest w dobrym nastroju i koncentruje się na powrocie do zdrowia. „Teraz potrzebuje czasu, przestrzeni i prywatności, aby dokończyć leczenie i powrócić do zdrowia” – podał zespół prasowy.

Czytaj też:

Co dzieje się z księżną Kate? Zacharowa ma własną teorięCzytaj też:

Księżna Kate dochodzi do siebie po operacji? To nagranie rozwiewa wątpliwości