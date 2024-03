U Kate Middleton zdiagnozowano raka. Brytyjski premier: Została niesprawiedliwie potraktowana

Kate Middleton poinformowała, że zdiagnozowano u niej raka. Oświadczenie wywołało reakcję świata. „Przez lata wspięliśmy się razem na wiele gór. Jako rodzina, będziemy wspinać się również na tę górę razem z Tobą” – napisał jej młodszy brat James Middleton.

„Moje myśli są z księżną Walii, księciem Walii, rodziną królewską, a w szczególności z trójką jej dzieci w tym trudnym czasie. Księżna Walii ma miłość i wsparcie całego kraju podczas powrotu do zdrowia. Swoim dzisiejszym oświadczeniem wykazała się ogromną odwagą. W ostatnich tygodniach była intensywnie obserwowana i została niesprawiedliwie potraktowana. Należy zapewnić jej prywatność, aby mogła skupić się na leczeniu i być ze swoją kochającą rodziną” – napisał premier Rishi Sunak.

Kate Middleton ma raka. Reakcje z Wielkiej Brytanii

„Moje myśli są z księżną Walii i jej rodziną w tym bardzo trudnym czasie. Cały kraj życzy jej pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia” – podkreśliła była szefowa brytyjskiego rządu Liz Truss. „Jestem głęboko zasmucony wiadomością o księżnej Walii. Modlę się o jej szybki powrót do zdrowia. To musi być niezwykle trudny czas dla całej rodziny. Księżna ma prawo do prywatności, które, mam nadzieję, będzie respektowane” – skomentował premier Szkocji Humza Yousaf.

Nowo mianowany walijski premier Vaughan Gething powiedział, że jest „głęboko zasmucony” wiadomością o Kate Middleton. „W imieniu ludzi w całej Walii chciałbym przesłać naszą miłość i wsparcie księżnej i jej rodzinie w tym bardzo trudnym czasie. Wszystkie nasze myśli są z wami podczas powrotu do zdrowia” – dodał.

Arcybiskup Canterbury wzywa do modlitwy za księżną Walii

„W imieniu londyńczyków życzę księżnej Walii szybkiego powrotu do zdrowia podczas leczenia. Myślami jestem z nią i jej rodziną. Rak ma wpływ na tak wielu z nas – a jej odwaga w dzieleniu się swoją diagnozą pomoże podnieść świadomość i zachęci innych do poddania się badaniom” – zaznaczył burmistrz Londynu Sadiq Khan. Arcybiskup Canterbury Justin Welby zaprosił wszystkich do modlitwy za rodzinę królewską.

– Myślami jesteśmy z księżną Cambridge oraz członkami jej rodziny i przyjaciółmi w tym niezwykle trudnym czasie. Z pewnością życzymy jej pełnego powrotu do zdrowia. I myślę, że ważne jest, abyśmy szanowali ich prywatność, szczególnie w tym czasie – powiedziała z kolei rzecznik Białego Domu Karine Jean-Pierre. Ivanka Trumpa wyraziła natomiast nadzieję, że po wyzdrowieniu Kate Middleton „nadal będzie inspirować i wywierać pozytywny wpływ na życie innych”.

