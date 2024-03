Pierwsza taka Niedziela Palmowa w Watykanie. Podsyciła plotki o zdrowiu papieża Franciszka

Blisko 60 tysięcy osób zgromadziło się na placu Świętego Piotra, aby wziąć udział we mszy świętej z okazji Niedzieli Palmowej. Nabożeństwo, które upamiętniało wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczęło się od uroczystej procesji z gałązkami oliwnymi i palmami. W dalszej części wierni wysłuchali fragmentów Ewangelii. Zgodnie z porządkiem mszy świętej, następnie papież powinien wygłosić homilię. Ten element został jednak pominięty. Przygotowany wcześniej tekst w ogóle nie został odczytany.

Niedziela Palmowa. Nietypowa sytuacja w Watykanie

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że jest to niezwykle rzadka sytuacja, aby podczas tak ważnego dla Kościoła wydarzenia, jakim jest Niedziela Palmowa, z Watykanu nie popłynęło żadne przesłanie do wiernych. Biuro prasowe Watykanu nie chciało odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Spiker Radia Watykańskiego powiedział jedynie, że papież nie zdecydował się wygłosić homilii.

Przed modlitwą Anioł Pański papież wygłosił natomiast kilka słów skierowanych do wiernych. Ojciec Święty potępił zamach terrorystyczny w Rosji, nazwał go nikczemną i nieludzką akcją. Franciszek wezwał również do modlitwy za wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, zwłaszcza w Ukrainie i Strefie Gazy. Po nabożeństwie papież objeżdżał w papamobile plac Świętego Piotra.

Papież Franciszek ma problemy ze zdrowiem?

Nietypowa sytuacja podczas mszy świętej wywołała kolejną falę plotek i spekulacji na temat stanu zdrowia papieża Franciszka. Dziennikarze Reutersa zauważyli, że w czasie telewizyjnej transmisji z nabożeństwa wielokrotnie pokazywano tłum zamiast zbliżeń na papieża Franciszka. W ostatnich tygodniach Ojciec Święty zmagał się z grypą i zapaleniem oskrzeli. Przemówienia – w jego imieniu – odczytywał specjalnie wyznaczony pomocnik.

