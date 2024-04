Erdogan ma nową propozycję dla Putina i Zełenskiego

Recep Tayyip Erdogan od wielu miesięcy podejmuje próby usytuowania Turcji w roli mediatora pomiędzy Rosją a Ukrainą. Zapewniał wielokrotnie, że jego kraj może stanowić platformę porozumienia i pomóc w znalezieniu kompormisu. Choć do rozmów w Ankarze nigdy nie doszło, to tureckiemu przywódcy nie można odmówić mniejszych sukcesów. Za przykład posłużyć może inicjatywa zbożowa.

Z kolei Wołodymyr Zełenski podkreślał kilkukrotnie, że nie może być mowy o negocjacjach, dopóki rosyjski okupant zajmuje ukraińskie terytoria i w brutalny sposób zabija cywilów. Niedawno odniósł się też do tajnego planu Donalda Trumpa, który polegałby na zmuszeniu Ukrainy do oddania Rosji Krymu i Donbasu. Zełenski nazwał to „prymitywnym myśleniem” i zapowiedział, że wkrótce poznamy 10-punktowy plan negocjacji dyplomatycznych, który zamierza zaprezentować na platformie Szczytu Pokoju.

Nowy plan pokojowy dla Ukrainy. To inicjatywa tureckiego prezydenta

Jak wynika z doniesień „Nowaja gazieta”, Turcja równocześnie pracuje nad własnym projektem. Gazeta ustaliła, że każda ze stron konfliktu otrzymała już dokument. Nieoficjalnie wiadomo, że nowy projekt traktatu pokojowego przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, a także przeprowadzenie w 2040 toku ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki zagranicznej oraz referendów na obszarach, które przed ogłoszeniem konfliktu znajdowały się pod rosyjską okupacją.

W ramach tego porozumienia Rosja nie mogłaby też przeciwstawić się dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Ponadto plan obejmuje wzajemne zobowiązanie się Stanów Zjednoczonych i Rosji do nieużycia broni nuklearnej w żadnych okolicznościach, a także odnowienie Traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (START-3).

