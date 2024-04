Iran rozpoczął atak. Drony lecą w kierunku Izraela

Przed atakiem Izrael postawił wojsko w stan pełnej gotowości i odwołał wszystkie zajęcia edukacyjne. Izraelska armia poinformowała, że powietrzu są „dziesiątki” samolotów bojowych, a swoją przestrzeń powietrzną zamknęła sąsiadująca z Izraelem Jordania. W sieci pojawiają się już nagrania, na których widać irańskie drony przelatujące przez terytorium Iraku. Jak informował portal „The Jerusalem Post”, przelot dronów do granic Izraela zajmie co najmniej kilka godzin.

– Przygotowaliśmy się na różne scenariusze z wyprzedzeniem – zapewnił rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Jak dodał, w stanie gotowości są zarówno siły powietrzne, jak i marynarka wojenna. – Irańskie drony atakujące zaczną docierać do Izraela między 6:30 a 7:30 jutro (w niedzielę – przyp. red.) rano – poinformował. – Postaramy się uniemożliwić im dotarcie do terytorium Izraela, to nasze zadanie – podkreślił Hagari.

Orędzie wygłosił również premier Izraela Benjamin Netanjahu. – W ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni, Izrael przygotowuje się na możliwość bezpośredniego ataku z Iranu. Nasze systemy obronne są gotowe. Gotowi jesteśmy na każdy scenariusz defensywny i ofensywny – powiedział. – Ustanowiłem jasną zasadę: uderzymy w każdego, kto uderza w nas. Będziemy się bronić przed każdym zagrożeniem w sposób spokojny i zdecydowany. Wiem, że także wy, obywatele Izraela, zachowujecie spokój. Wzywam was do podporządkowania się rozkazom obrony cywilnej – zaapelował.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Joe Biden wraca do Białego Domu

Wcześniej pojawiły się informacje, że w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, Joe Biden pilnie wróci do Waszyngtonu. Jak informuje Reuters, prezydent USA spotka się ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego. W sobotę z izraelskim ministrem obrony Yoavem Galantem rozmawiał sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Pentagon przekazał, że rozmowa dotyczyła „pilnych zagrożeń regionalnych”, a Austin zapewniał o "pełnym wsparciu" ze strony Stanów Zjednoczonych. Galant w swoim oświadczeniu podkreślał, że Izrael w ostatnich dniach wzmocnił system obrony powietrznej i kontrataku.

Tego samego dnia Irańscy Strażnicy Rewolucji przejęli powiązany z Izraelem statek towarowy w cieśninie Ormuz. Według Reutersa, Iran przejął statek MSC Aries, który należy do Gortal Shipping Inc. Firma ta powiązana jest Zodiac Maritimie, której współwłaścicielem jest Eyal Ofer – izraelski miliarder. W odpowiedzi rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari zapowiedział, że „Iran poniesie konsekwencje w przypadku dalszej eskalacji”. Z kolei izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz oskarżył Iran o piractwo.

