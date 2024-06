Coraz mniej Ukraińców ufa Zełenskiemu. Z roku na rok jest gorzej

Wołodymyr Zełenski cieszył się w maju zaufaniem 59 proc. obywateli Ukrainy – wynika z najnowszego badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Na przestrzeni dwóch lat odsetek Ukraińców ufających prezydentowi spadł o 31 pkt proc.

Sondaż. Spada zaufanie do Wołodymyra Zełenskiego

Tuż przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie zaufanie do głowy państwa było rekordowo niskie i wynosiło 37 proc. Kilka miesięcy później, w maju 2022 r., Zełenskiemu ufało już jednak 90 proc. społeczeństwa. Od tamtej pory odsetek osób deklarujących zaufanie do prezydenta stopniowo spada, co potwierdzają wyniki kolejnych sondaży KIIS.

W lutym 2024 r. głowie państwa ufało 64 proc. respondentów, a o braku zaufania alarmowało 35 proc. uczestników badania. Po trzech miesiącach poziom zaufania spadł do 59 proc., a nieufności – wzrósł do 36 proc. W sondażu udział wzięło ponad tysiąc dorosłych osób z wszystkich obwodów, które nie znajdują się obecnie pod rosyjską okupacją.

Ukraina. Obywatele krytykują partię prezydenta

Ankietowani wskazali, że na niekorzyść Zełenskiego działa jego nieudana polityka personalna oraz brak konkretnych efektów walki z wszechobecną korupcją. Chociaż sprzeciw Ukraińców budzą głównie działania podejmowane przez zespół prezydenta, w miarę trwania konfliktu zbrojnego negatywne nastawienie przenosi się również na głowę państwa.

Ponad połowa respondentów przyznała, że nie pochwala działalności partii Sługa Ludu. „Bardzo dobrze” lub „raczej dobrze” ocenia podejmowane przez nią kroki zaledwie 7 proc. uczestników badania, a 55 proc. ma do nich negatywny stosunek. Mimo spadającego poparcia dla Zełenskiego i jego ugrupowania, zdecydowana większość obywateli sprzeciwia się organizacji wyborów.

