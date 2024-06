Prezydent Joe Biden pojawi się w Europie. W planach spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim

Joe Biden do Francji przyleci w środę i spędzi tam 5 kolejnych dni. Już w czwartek 6 czerwca uczestniczyć będzie w obchodach upamiętniających 80. rocznicę lądowania w Normandii w trakcie II wojny światowej. Tamto wydarzenie było jednym z przełomowych punktów konfliktu i odmieniło bieg historii.

Joe Biden spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

Biały Dom zapowiedział, że Joe Biden wygłosi przemówienie na temat walki w obronie o wolność i demokrację. Prezydent USA ma też spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Jak ujawnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, odbędzie się to już we wtorek. Szczegółów tego spotkania nie podano do wiadomości opinii publicznej.

Jak mówił Sullivan w rozmowie z dziennikarzami, Stany Zjednoczone skupiają się obecnie na dostarczaniu broni Ukrainie, walczącej z rosyjskim okupantem. Chodzi w szczególności o elementy systemu obrony powietrznej. Jasno wykluczył, by do Ukrainy wysyłano instruktorów wojskowych z USA.

Biden w Europie. Spotka się z Macronem

Oprócz spotkania z Zełenskim, amerykańska administracja zaplanowała także spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tu znów jednak głównym tematem rozmów ma być Ukraina oraz jej potrzeby. Jak ujawniono, dyskusja ma być kontynuacją wątków rozpoczętych na konferencji w Paryżu 26 lutego tego roku.

W najbliższym czasie prezydent Biden ma częściej pojawiać się na naszym kontynencie. W dniach 13-15 czerwca ma uczestniczyć w szczycie przywódców G7 w Apulii we Włoszech. Zaproszono go także na szczyt pokojowy ws. Ukrainy do Szwajcarii. Biały Dom wciąż nie potwierdził jednak udziału prezydenta w tym drugim wydarzeniu.

Czytaj też:

Chiński minister obrony grozi Tajwanowi: Powstrzymamy ich niepodległość. Nigdy nie osiągną sukcesuCzytaj też:

Prezydent Zełenski skomentował decyzję USA. Sojusznik pozwolił atakować cele w Rosji